Pour leur premier EP, les Montpelliérains de Fer/vent, composé d'Élisa Gigi (chant, violon et guitare), de Vincent Concaret (batterie, synthétiseurs) et de Lucas P.A. (basse), proposent un sympathique premier chapitre noise rock un peu décalé : le chant débridé d'Élisa tantôt en anglais ou en français, tantôt indie rock ou rock alternatif avec une guitare parfois noise ou grunge voire fuzz, un violon volubile et parfois atmosphérique, une basse plus ou moins grasse, une batterie plus ou moins envahissante. Avec toutes ces nuances de jeu, les 5 titres de Thistle fields, reflètent chacun une expérience où le trio aime étirer le temps pour que l'entame parfois douce nous amène dans une amplitude musicale, électrique, rageuse, libératrice. À l'image de "Calvaire divin" qui part sur un riff simple pour ensuite divaguer pendant presque 8 minutes, ou "Out of breathe" qui démarre plutôt calmement, avec cette basse qui nous accompagne jusqu'au twist qui bascule dans une noise énergique pour revenir au calme. Tu l'auras compris, ce premier EP de Fer/vent sait souffler le chaud et le froid avec pertinence et propose une demi-heure foisonnante d'émotions douces et de sentiments fiévreux.

Eric

Publié dans le Mag #69