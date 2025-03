Le trio rock Father Of Peace est sorti de nulle part sur mon Instagram. Le groupe est à l'origine de la sonorité "Sun-core" unique du groupe, fusionnant l'énergie brute du rock avec des compositions minimalistes et des touches mélodiques captivantes. Leur premier album, The year of madness, sorti en septembre 2024, se révèle être un véritable tourbillon d'énergie brute, couplée à des compositions minimalistes et des textes percutants. Dès leur single inaugural "Escapism", lancé en mai 2024, le groupe a attiré l'attention des amateurs de rock. Cependant, c'est véritablement avec "The land of foreign suns" que Fred Durst de Limp Bizkit a adoré sur les réseaux sociaux, que le groupe a franchi un cap, et leur viral "Enemy" a solidifié leur popularité sur TikTok.



The year of madness réussit à canaliser l'intensité de Father Of Peace en huit morceaux incisifs. L'album s'ouvre avec des riffs tranchants et des rythmiques martelantes, tout en jouant sur une dynamique minimaliste qui laisse beaucoup de place à l'émotion brute. Les influences de groupes comme System Of A Down pour le chant, Red Hot Chili Peppers pour la basse ou encore Vampire Weekend à certains moments transparaissent dans l'agressivité des guitares et la structuration des morceaux, mais Father Of Peace y ajoute sa propre signature solaire, apportant une lumière au milieu de la noirceur. Ce qui frappe surtout, c'est le panel vocal du chanteur tant dans la tessiture que dans le rythme qui passe du spoken word, au chant rappé à des vocalises dignes de Serj Tankian en une seconde. Les titres comme "Escapism" et "Enemy" témoignent de l'habileté du groupe à fusionner l'énergie punk avec des mélodies accrocheuses, tandis que des morceaux plus introspectifs comme "The land of foreign suns" explorent une poésie plus sombre et lyrique. Dans The year of madness, l'un des morceaux qui se démarque particulièrement est "Trapeze", où Father Of Peace surprend en convoquant l'esprit de Paul Mccartney. Cette chanson est une balade avec des harmonies vocales qui rappellent le travail de McCartney à l'époque des Beatles, notamment avec des réminiscences de Sgt. Pepper's lonely hearts club band. Le groupe y explore un terrain musical plus léger et fantaisiste, contrastant avec l'agressivité de morceaux comme "Enemy" ou "Escapism". "Trapeze" se distingue par son approche à la fois rêveuse et excentrique. Les mélodies aériennes et les arrangements évoquent l'univers onirique souvent associé à McCartney, ajoutant une touche de fraîcheur et d'humour à l'album. Ce titre démontre la capacité de Father Of Peace à intégrer des influences variées, tout en conservant leur identité propre.



En somme, The year of madness marque une première pierre dans la carrière de Father Of Peace, un groupe à suivre de près. Avec leur esthétique minimaliste mais percutante et leur énergie débordante, ils s'annoncent comme l'une des révélations rock de 2024 et un de mes gros coups de cœur de cette année 2024.

JC

Publié dans le Mag #62