La scène rock de Besançon est riche et Jeff Duschek a participé à de nombreux projets (il est notamment le leader de Wootz) avant de se lancer, aussi, en solo pour ce projet assez grat, assez "fat"... Comme le nom de son nouvel opus l'annonce, c'est du Heavy lonesome blues. Un blues joué tout seul (avec quelques percus en plus de la guitare) qui n'hésite pas à user de la saturation pour assombrir des mélodies bien senties. Même si notre frenchie a parfois des accents assez folk (la très belle intro de "Nice dead person", quelle voix !), j'ai assez vite pensé à Bob Log III quand j'ai découvert son univers. Il est certes moins barré mais dans la démarche, les deux entités se ressemblent, disons que Fat Jeff se place entre l'américain et Seasick Steve (un autre fan du slide !). Et pendant qu'on y est, mettons une dose de Jon Spencer Blues Explosion pour cette énergie qu'on sent derrière chaque riff et le côté hypnotique en live, qu'on le connaisse par cœur ou qu'on l'ignorait l'instant d'avant, on est capté et on devient vite accro. Les 5 petits nouveaux morceaux ont tous un haut potentiel d'accroche et vont pouvoir accélérer (encore) la carrière du Montbéliardais.