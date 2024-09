Non, tu ne rêves pas, il existe vraiment ! Enfin !!! Des lustres que "notre" Guillaume Circus évoque "son" fanzine, celui qui est la prolongation écrite de "Joining the Circus", émission de radio qu'il a animée durant plus de 10 ans. Maître es procrastination, il rend toujours les papiers pour le mag dans les heures qui précèdent (voire suivent) la deadline après 7 à 8 semaines d'hibernation, il cravache pour que tout soit nickel quand même. Perso, ça me va. Mais s'il n'y a pas de deadline et de rédac chef chafouin qui ralote/radote, ça ne fonctionne pas aussi bien et cela fait donc ... 20 ans que le premier numéro de Joining the Circus aurait pu/dû sortir. Il pourrait être majeur, se démerder tout seul et vivre sa vie mais au lieu de ça, voici un jeune bambin qui ne fait pas encore ses nuits ! Le bébé se porte bien, il est né au printemps 2024 ("printemps" is the new "automne"), il fait un poil moins de 100 pages, il est en noir & blanc en A5, avec des textes alignés à droite et à gauche pour la forme, uniquement à gauche pour le fond. Y'a quelques images qui traînent au milieu des textes qui rendent parfois difficile la lecture (si tu as le réflexe de lire en colonne), mais comme le punk, sujet principal, le style est alerte, dynamique, ça envoie sans perdre de temps et ça fout le sourire en moins de 3 minutes.



Le sommaire est très excitant, difficile de savoir par où commencer (surtout quand, comme moi, tu lis absolument tout, mais ne veux pas le faire "dans l'ordre"). Perso, j'ai filé sur la soirée coinche avec Agnès Jaoui (true story), mais si tu n'aimes ni les jeux de carte ni le cinéma, fonce sur le live report de The Fest (on veut le prochain dans le W-Fenec !) pour lire les délicieuses aventures de quelques frenchies au pays des alligators, tu découvriras quelques groupes sympas à écouter... et plus si affinités. Le zine fait aussi la part belle à Samiam ou Machine Gun Kelly (true story), évoque des sujets plus larges (le "punk froid", l'art de la biographie via Balducci), offre un beau travail de deux "invités" : Pierre, fan addict à Weezer, que j'encourage à poursuivre ses récits introspectifs dans le futur et Dina qui nous dévoile l'envers du décor d'une asso qui organise des concerts (On(c)e Again Asso)... Tout cela avec précisions et fraîcheur, sur un ton très amical qui permet aux néophytes de se sentir en bonne compagnie. En ayant lu le fanzine, je sais désormais ce que fait Circus durant 6 à 7 semaines avant la deadline, non, il n'hiberne pas, il lit, va au ciné, fouille les bacs, écume les concerts, réécoute des disques, bref, il se cultive ! Et là, il partage ses explorations avec différentes rubriques : les "books" où je nous découvre une passion commune pour le King (j'en ai lu une trentaine, surtout les vieux), les "records" (c'est moi ou j'ai déjà lu certaines chroniques ailleurs ?), les "fanzines" (là encore, ça donne envie !) et les movies (le mec parle ciné et n'a pas vu "Dunkerque" ! Un des rares films de ces dix dernières années à donner autant d'importance au son !).



Compte-rendu de festoche, interviews, articles de fond, critiques de disques, livres, zines, films... on trouve de tout dans Joining the Circus, il ne manque que des exercices de gainage pour être complet ! Quoi ? Page 68 ? Mince, j'ai dû la zapper...

Oli

Publié dans le Mag #61