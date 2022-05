La mode des duos rock (sans basse) est loin d'être finie puisque nous découvrons les Parisiens de Fantomes à travers leur premier album It's OK, sorti en février dernier sur le label Pan European Recording (celui de Flavien Berger, Poni Hoax et Marc Melià). Un disque fortement porté par les sonorités lumineuses et énergiques des groupes indés des nineties, qui par moments se dirige vers le punk-garage ou l'indie-rock des débuts 2000. Si "Rainbow" (ou d'autres comme "Rain") développe un univers très proche de Weezer avec une voix qui vient sans prévenir s'écorcher à la façon de Kurt Cobain, "Sometimes" rappelle quant à lui la frénésie électrique et mélodique des Libertines. Et si vous prenez le temps de parcourir cet album, sans vous contenter uniquement de mater leurs clips plutôt bien foutus et cools, vous constaterez que chacune de ses pistes vous évoquera très probablement l'un de vos groupes favoris, si vous vous sentez proches de la sphère 90s, bien évidemment. It's OK fait partie de ces rares disques rock à être réussi de bout en bout, et même si la surprise ne nous envahit pas (on est vacciné à ça depuis 25-30 ans, c'est un peu comme si nous connaissions déjà la fin d'une chanson avant de l'avoir écouté en entier), son grand avantage est qu'il ne provoque jamais d'ennui ou de redite. Car Paul et Mus vont tout simplement à l'essentiel, en variant les plaisirs, et savent exactement comment nous séduire avec cette guitare pleine de mélancolie et cette fine et puissante rythmique. L'un des albums de notre été.

Ted