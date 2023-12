Fan attic NMA (Den) Il y a des groupes comme ça, hors des modes, qui tracent leur route au fil des ans, voire des décennies pour certains, sans faire de vague, et New Model Army rentre dans cette catégorie pour moi. Peu importe le succès, à force de concerts, de tournées, les Anglais de New Model Army (NMA) se sont forgé une solide réputation de groupe teigneux, sans concession et se sont créé avec le temps un noyau dur de fans à travers l'Europe.



J'ai découvert ce groupe assez tard, à vrai dire. J'adore le post-punk et vu la multitude de groupes dans ce style ayant éclos dans les années 80, j'étais passé à côté. Ce n'est qu'en 1996, soit 16 ans après les débuts de NMA, en écoutant des vinyles chez un pote que j'ai entendu le titre "White coats" (1989), qui m'a tout de suite donné des frissons ! Nappes de synthés à la Killing Joke période "Night time" (je suis aussi fan de KJ mais ils ont déjà eu droit à leur présence dans cette rubrique), basse en avant comme j'aime, typique du genre et chant habité... En poursuivant avec l'album complet, Thunder and consolation, je me suis dit : "Mais merde, comment j'ai pu passer à côté de ce groupe !". À partir de là, je me suis sérieusement mis à m'intéresser à leur discographie, confortant ainsi mes premières impressions au fil des écoutes. Les albums me plaisaient tellement... ce groupe était fait pour moi !



Fan attic NMA (billet) Les mois passent et comme un gros coup de chance, NMA se produit près de là où j'habitais à l'époque (Beauvais), pour un concert improbable sous un chapiteau avec trois autres groupes un dimanche après-midi ! C'est le jour J en ce dimanche de juin, une occasion de vérifier leur réputation de groupe de scène. Je suis avec des amis et la sécurité me semble un poil laxiste. Bref, à force de tourner autour de la scène, on finit par arriver à ce qui ressemble à des loges. Pour en être sûr, je toque poliment à la porte, elle s'ouvre et je tombe nez à nez avec Justin Sullivan le chanteur et Robert Heaton le batteur (décédé en 2004). Je n'oublierai jamais ce regard noir de Justin, avec qui on a pu échanger quelques mots mais en nous proposant de sortir et de se voir après le concert, ce qui me paraissait normal. Ce premier contact m'a marqué. La gentillesse, le respect du groupe pour ses fans et le concert qui suivit comblèrent mes espérances. Le concert fut intense, grave je dirais même, avec un public venant en majorité d'Allemagne, d'Angleterre et bien plus nombreux que les Français ! À partir de ce jour-là, New Model Army allait devenir un de mes groupes prioritaires à suivre en concert. Le second fût au Sziget Festival à Budapest en Hongrie l'année d'après, puis plusieurs dates en 1998 dont le fameux concert à la Cigale à Paris, qui donnera l'album live...& nobody else et où j'ai eu l'opportunité de récupérer la setlist. Je ne me suis pas gêné.



Fan attic NMA (The Family) Au fil des ans, les line-up changent autour de Justin Sullivan, resté seul maître à bord et, ce, depuis le début. Le groupe sort ainsi des albums régulièrement, qui sont toujours prétexte à d'immenses tournées à travers toute l'Europe et dans le monde depuis des années, sans interruption. Du bonheur pour les fans qu'on appelle "The Family" et qui adorent voyager tout comme le groupe. Chaque tournée, chaque concert est l'occasion de se rencontrer, de se retrouver, avant et après les concerts, des fois rejoints par des membres du groupe et tout se passe en totale harmonie. Pour ma part, je dois en être à une trentaine de concerts à travers la France et l'Europe, à faire de nouvelles connaissances puis à garder contact avec certains qui sont devenus de vrais amis. Mon prochain rendez-vous avec New Model Army sera en août 2023 au Rebellion Festival à Blackpool en Angleterre et ça ne sera peut-être pas le dernier de l'année. En effet, le groupe a pour habitude d'effectuer quelques dates chaque année en décembre, à Londres, Cologne, Amsterdam et/ou Paris et des fois même deux jours de suite dans la même ville, avec deux sets différents chaque soir ! Un régal pour les fans que nous sommes ! C'est une des raisons qui explique que j'ai toujours envie de les suivre, après toutes ces années. Le groupe prend soin de changer la setlist chaque soir et tant qu'ils continueront à sortir des albums intéressants, comme ils le font régulièrement (j'ai une vingtaine de disques, tous formats confondus), ils pourront me compter parmi leurs fans et je serai présent dans la fosse.