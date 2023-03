Ara Je m'appelle Ara et je suis fan de Frank Turner. Nous sommes en 2011 et je suis assise dans le jardin d'un ami. On boit des coups, on parle de musique et alors que je partage mon engouement tout neuf pour l'auteur-interprète néerlandais Tim Vantol, mon ami me fait découvrir un mec qui s'appelle Frank Turner. Mais je n'accroche pas.



Neuf mois plus tard, en avril 2012, j'ai finalement l'opportunité de voir ce fameux Frank Turner en live et je l'interviewe avant le concert. Je ne suis toujours pas convaincue, même si le mec se révèle sympa et patient et que le concert est chouette. J'ai eu ma révélation début 2013 lors d'un deuxième concert (en première partie des Dropkick Murphys), à Hambourg. Je le trouve après le concert à sa table de merchandising, on discute un long moment j'achète le DVD de son live à Wembley, je le fais signer et je le quitte avec la promesse d'un pass photo pour son concert de Londres, auquel je prévoyais déjà d'assister. À partir de là, tout s'accélère : trois mois plus tard, j'ai vu cinq concerts dans trois pays différents (avec son groupe, les Sleeping Souls) et je suis accro !



Au départ, je vais aux concerts toute seule mais je découvre rapidement qu'on n'est jamais seul à un concert à un concert de Frank Turner. Il y a toujours au moins une personne d'un pays étranger et les fans de Frank Turner aiment voyager pour voir les concerts (d'ailleurs, les voyages sont un thème récurrent dans ses chansons). Et ce sont deux choses qui me parlent...

D'un côté ce sentiment d'appartenance que je n'ai retrouvé dans aucune autre communauté : les gens qui prennent soin les uns des autres, qui s'entraident, s'assurent que toute le monde s'amuse avant, pendant et après le concert. Des étrangers deviennent des copains de concert, puis de véritables amis. Le dernier exemple remonte à mon voyage à Anvers, en Belgique, où j'ai rencontré une jeune femme d'Amsterdam juste avant le concert et juste après, non seulement elle m'a fait visiter la ville où elle est allée à l'université de nuit avant de me raccompagner au centre-ville, mais en plus on s'est donné rendez-vous pour déjeuner ensemble le lendemain à Tilburg, aux Pays-Bas. (Je vous ai dit que les fans de Frank Turner aimaient voyager ?) Et finalement, que ce soit votre 100ème ou votre premier concert de FT, c'est l'amour de la musique qui rapproche tout le monde pendant environ deux heures dans le noir.



D'un autre côté : j'adore voyager et Frank est l'un des rare musiciens à ne pas restreindre son programme de tournée aux pays où il gagne beaucoup d'argent. Il veut jouer dans autant de pays que possible et moi, comme j'aime voyager, j'en profite pour réserver mes vacances en fonction du parcours de la tournée. Il joue à Porto et à Lisbonne ? C'est parti pour un week-end au Portugal ! Il fait encore la première partie des Dropkick Murphys en Grèce et en Bulgarie ? Je découvre les deux pays en une semaine en casant les trois dates. À l'heure où j'écris ces lignes, j'ai vu Frank jouer dans 23 pays différents, sur deux continents. Pour être honnête, je reconnais que je suis parfois un peu extrême, mais tous les souvenirs que je me suis fait en chemin, tous les amis que j'ai rencontrés dans des tas de pays du monde entier et surtout, tous les concerts que j'ai vus, tout cela en valait la peine à chaque fois. Je l'ai vu jouer devant moins de 40 personnes dans une maison à Naples, devant environ 100 personnes sur un bateau à Hambourg, devant des publics microscopiques en France et en Europe de l'Est, mais aussi devant 10 000 personnes à guichets fermés à l'Alexandra Palace de Londres. Je n'ai jamais quitté un concert déçue.



139 concerts plus tard, je fais déjà des projets pour fêter mon anniversaire à l'un de ses concerts au Royaume-Uni en octobre. Sûrement un autre voyage pour les annales, en attendant patiemment d'autres dates au Canada et en Scandinavie (deux endroits où je ne suis encore jamais allée).



Je pense qu'on peut dire que je suis fan de Frank Turner.

Ara