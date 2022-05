Je m'appelle Valérie, j'ai 34 ans et aujourd'hui je viens vous parler d'un artiste que j'affectionne énormément à en être devenue "fan" et parler de cette passion et de cette addiction de sa musique et surtout de tous les supports créés autour de cette musique. Mais avant de vous parler de cette passion et addiction dans laquelle beaucoup de fans tombent lorsqu'un artiste entre dans leur vie, je dois vous parler de ce moment où pour la première fois j'ai entendu cette voix, celle de Alex Henry Foster.



C'était pendant cette période de confinement, un soir, enfin plutôt une nuit, pendant laquelle je discutais avec mon amie québécoise, elle m'a parlé de Alex Henry Foster et m'a raconté l'histoire de cet album sorti quelque temps auparavant, un album intime écrit en hommage pour une personne très chère disparue quelque temps auparavant. Je me suis prise au jeu de la découverte pendant cette discussion et je lui avais demandé de m'envoyer un lien pour que je puisse écouter.



Ce moment, lorsque la musique vient effleurer mes oreilles, restera gravé dans ma mémoire, l'émotion que j'ai ressentie ce jour là était tellement intense, j'ai su qu'à partir de ce jour que la musique d'Alex Henry Foster ne me quitterait jamais, et au fil de la découverte de son univers je me suis retrouvé dans ses chansons... J'ai d'ailleurs terminé cette nuit-là par écouter entièrement l'album Windows in the sky. Après cela, j'ai voulu connaître entièrement l'univers d'Alex Henry Foster, j'ai découvert un artiste mais aussi un groupe. Un groupe constitué d'amis d'enfance et lancé depuis plusieurs années entre albums et tournées. Je découvrais aussi que, n'étant pas fan de la première heure, j'allais avoir beaucoup de choses à découvrir...



Je me suis plongée dans les supports, étant une fan de vinyles, j'ai voulu avoir celui de cet album, c'est alors que je suis tombée non pas sur cette petite galette de plastique noir mais sur des œuvres d'art fabriquées sur place dans leur studio basé au Québec. J'ai commencé par commander un vinyle mais impossible de ne pas craquer devant toutes ces magnifiques œuvres et là, oui, l'addiction venait de me gagner. Après des mois d'écoutes, entre l'album Windows in the sky mais surtout après avoir découvert l'album live Standing under brights lights, l'annonce de la tournée européenne me fit découvrir le partage avec les autres fans et la rencontre avec le groupe.



Mon premier concert... Comment mettre des mots sur l'émotion ressentie ce jour-là ? J'ai eu la chance de pouvoir faire énormément de concert de beaucoup d'artistes depuis quelques années, ressentir des émotions au fil des spectacles, avoir les yeux émerveillés devant des scènes gigantesques, mais ce soir-là à Paris dans cette petite salle, j'ai ressenti une émotion encore inconnue, un lâcher prise, une connexion avec le groupe. Encore maintenant, je n'ai pas les mots exacts pour décrire mes ressentis ce soir-là. Après le concert, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Alex et le reste du groupe, une rencontre que je ne pourrais oublier, même si j'avais déjà eu la chance de pouvoir partager quelques mots sur le net avec lui. J'ai découvert une personne humble, généreuse, sincère, à l'écoute de ses fans. J'ai envie de vous dire qu'un concert et une rencontre, ça ne s'explique pas, ça se vit.



Aujourd'hui, Alex Henry Foster & the Long Shadows occupe une place entière dans ma vie. Je peux dire que j'ai été touchée par la grâce de sa voix d'ange et sa musique s'enracine dans mon âme et mon cœur.

Valérie