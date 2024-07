En 2019, le britannique Jeff Janiak, frontman de Discharge (également passé dans Broken Bones, Dead Heroes ou encore Wasted Life), prend contact avec son ami de longue date, le bassiste JP Parsons (Amebix), pour l'inviter à le rejoindre dans un nouveau projet qu'il compte mettre en route. Acceptant sans trop d'effort, les deux commencent à écrire et enregistrer des idées afin de dessiner une direction musicale pour cette formation complétée par le guitariste Stig C. Miller (Amebix et Zygote) qui donne son OK pendant le COVID. Quelques mois plus tard, Roy Mayorga, batteur tout terrain de Stone Sour, Ministry et Hellyeah (passé aussi par Shelter, Soulfly et Amebix...) se joint au trio afin d'officialiser la naissance de False Fed. Ce dernier a produit et mixé leur premier album, Let them eat fake, sorti le 13 octobre 2023 via Neurot Recordings, label fondé en 1999 par Neurosis et Tribes Of Neurot.



Même si tout cela semble derrière nous, le premier disque de False Fed est nourri de l'inquiétude sur nos libertés, sur l'avenir et la noirceur des esprits générés pendant la période du COVID. False Fed a transcrit le tout par un son lourd et malsain, dont le style vacille entre post-punk, dark-rock et goth-rock. Dès le premier morceau, "Superficial", la voix calme de Jeff est pompée sur celle de Ian Curtis de Joy Division, mais le doute s'estompe quand il commence à hausser le ton. Sa voix porte, tel un messager mystique, accompagnée par des mélodies de guitares et des riffs frontaux qu'on retrouvera tout le long de cet album. Ce dernier convoque en partie la résurgence du goth rock anglais du début des années 90 avec ses guitares lourdes et épaisses (on pense à Fields Of The Nephilim et l'inévitable Killing Joke) et des rythmiques percussives qui ne sont là que pour appuyer le propos, sans cette volonté de se démarquer.



On a l'impression, par cette façon de se dévoiler, que le groupe a tout mis en œuvre pour que la musique serve la voix et les propos de Jeff Janiak (la pochette ne nous contredira pas là-dessus) qui n'est pas tendre avec les gouvernances et se garde un petit espoir dans son monologue du morceau final, "The one thing" où son leitmotiv final ne risque pas d'être oublié, tant il paraît incontestable : "La seule chose dont nous ne pouvons échapper est la mort".

Ted

Publié dans le Mag #60