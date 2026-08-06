Fallen Lillies, c'est le quatuor qui débarque sans frapper : disto à gogo, riffs qui s'accrochent aux côtes et énergie scénique capable de te faire oublier que demain, il y a la vraie vie. Après avoir fait parler la poudre sur les routes et les festivals, les quatre Franc-Comtoises reviennent avec Cran, un disque qui n'a rien d'une copie carbone. Produit par Fred Duquesne (Mass Hysteria), l'album garde le moteur rock bien gras, mais gagne en relief : plus dense, plus affirmé, plus habité.



Dès "Basic body shaming", ça claque. Un refrain ultra efficace, une attaque nerveuse, et surtout une écriture qui vise juste : ça dit quelque chose, sans poser, sans prêcher. Le morceau reste en tête longtemps après l'écoute, comme un slogan qu'on aurait envie de chanter à pleins poumons. L'enchaînement avec "Haut et fort" est parfait, ce titre est taillé pour la scène, fédérateur, avec cette sensation de grand cri collectif. On l'imagine déjà repris en chœur, bras levés, sourire en coin.

La vraie force de Cran, c'est son absence totale de ventre mou. Dix titres, pas de remplissage, une cohérence qui tient du début à la fin. La rythmique est solide, la basse verrouille, la batterie cogne sans étouffer, et la guitare sait autant trancher que relancer. Et au-dessus, la voix d'Hélène : râpeuse comme il faut, expressive, capable de porter la hargne et l'émotion sans surjouer. On sent un groupe qui joue ensemble, pas juste quatre musiciennes alignées, mais un bloc vivant.



Parmi les moments qui marquent, "Plaisirs amers" apporte une couleur différente, plus mélodique, un peu décalée, avec des riffs qui osent une touche inattendue et donnent de l'air. À l'inverse, "Rouge chaos" est la massue : une intro sombre, puis la déflagration, et ce plaisir simple de se faire secouer proprement. "De chaine et d'os" glisse une accélération plus punk, fraîche et nerveuse, avec un solo qui claque net. Et quand "À la vôtre" referme le disque, on tient la clé : Fallen Lillies sait cogner fort, mais sait aussi rassembler. Cran n'est pas juste un deuxième album, c'est une affirmation. Plus solide, plus inspiré, plus vivant. Un disque qui fait du bruit, oui, mais surtout un disque qui a du cœur.

JC

Publié dans le Mag #70