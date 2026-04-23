Je me laisse rarement aller à chroniquer des groupes rock, aimant me vautrer dans l'ultra violence du deathcore et autres courants agressifs de la musique metal. Cependant, il est parfois plaisant de faire un break. Pour cela, autant le faire avec un groupe qui mérite vraiment un détour. Faith of Agony nous propose leur deuxième album, suite logique de Drowned & exalted. Dès le début, on ne peut être que captivé par la voix de Maddie. Un chant clair sans fausse note, avec de la rondeur et de la chaleur. On rajoute à cela un pointe de groove et un soupçon de blues, et on obtient un chant subjuguant. Faith in Agony nous transporte dans un rock groovy avec une couleur blues qui s'intensifie au son des riffs d'une guitare à l'avenant et parfois métallique. La construction des morceaux est d'une grande maîtrise et nous offre de l'émotion à chaque changement de rythmique. L'album avance sans anicroche tant le quatuor grenoblois enchaîne les morceaux sans tomber dans la répétition ni l'incongru. Tout se tient parfaitement du début à la fin. Bercé par le chant de Maddie, maintenu en alerte par les riffs de Grey, le tout soutenu par la rythmique d'Eva à la basse et de Quentin à la batterie, Faith in Agony propose ainsi un beau voyage dans leur univers plein de groove.

Nolive85

Publié dans le Mag #68