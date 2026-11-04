Après un Maps bien urbain, c'est un paysage à la fois étrange, inquiétant et lumineux qu'Exsonvaldes nous propose pour entrer dans Ninety seconds to midnight. Le titre fait référence à l'horloge de l'apocalypse, concept inventé en 1947 pour représenter l'imminence du danger pour l'humanité qui court à sa perte. À minuit, c'en sera fini, le glas sonnera. Il nous reste donc 90 secondes... Enfin, un peu moins car à l'été 2026, le décompte n'en annonce plus que 85 et je ne suis pas sûr que les mecs aient fait la mise à jour (canicules, feux de forêts...) On n'a jamais été aussi proche de la fin (l'horloge peut remonter le temps si jamais l'Homme réalise de bonnes actions...) et histoire d'avoir un point de comparaison, en 1960, en pleine guerre froide avec deux géants qui se comparent l'ogive nucléaire et bombent le torse, la guerre au Vietnam, au Congo ou en Algérie, il nous restait 7 minutes.



Des bateaux échoués sur un plateau, une tour isolée, un ciel obscurci, une herbe brûlée, les Parisiens ne sont pas forcément dépressifs ou fatalistes, ils nous invitent surtout à réfléchir à la fois sur l'état du monde et sur notre petite personne. Nos actions ("Malaga") ou celles de ceux qui nous entourent ("Avant/avant"), nos émotions ("Tate (like the museum)", "French keyboard"), Exsonvaldes dépeint un quotidien où l'ego passe avant les autres ("Est-ce qu'on parle enfin de moi" et son piano larmoyant) et où chacun, même avec de beaux discours sur les grands méprisables de ce monde, ferait bien de se regarder en face et de modifier son comportement ("Tired of everything"). Voilà, peu ou prou, un tableau mal dégrossi de l'ambiance du disque si on ne l'écoute pas... Car si à ces photos et à ces mots, on ajoute la musique et les mélodies, on retrouve le sourire, on retrouve l'envie, on retrouve de l'énergie. Les harmonies, les sonorités, les dynamiques, Exsonvaldes sait comment manier tout ça pour faire de sa pop un voyage durant lequel on se laisse guider les yeux fermés. D'Amsterdam à Malaga en passant par Bruxelles, Londres ou Paris, de l'Espagne à Hawaï, ils nous promènent avec une assurance faite de certaines fragilités (des dissonances comme celles de "Tate (like the museum)" aussi dérangeantes que captivantes), des amalgames osés (la basse sombre mariée à des sons électro scintillants sur "Abandoned water park"), des petits trucs ô combien accrocheurs (ce petit riff de gratte pour lancer "En sentido contrario" !) et des mélodies toujours aussi bien senties, difficile d'ailleurs de dire laquelle parmi celles de "Malaga", "Tired of everything" ou "En sentido contrario" exerce sur moi le plus d'effet. Ce dernier titre est en partie en espagnol, mais ce n'est pas Simon qui chante ces palabras, mais Helena Miquel qui revient après son passage sur Aranda il y a 10 ans. La chanteuse de Delafé Y Las Flores Azules se fond dans l'atmosphère et distille sa délicatesse sur une rythmique musclée. Puisqu'on évoque le passé, il y a 25 ans, dans la chronique de Sons / Silences, j'imaginais que Chokebore devait être une des influences sous-jacentes d'Exsonvaldes, aujourd'hui c'est Troy Von Balthazar qui vient dialoguer avec le groupe sur un "Frontiers" acoustique dont le refrain mérite largement ses répétitions...



Faut-il se réjouir de ce Ninety seconds to midnight ? Peu importe le propos, ne blâmons pas le messager... Habile à trouver des équilibres, on peut profiter de la musique du combo sans chercher à en explorer les sources. On gardera ainsi une mine réjouie alors que le monde s'écroule.

Oli

Publié dans le Mag #72