Considérés comme "Art rock" avec leurs quatre premiers albums les Everything Everything changent de catégorie avec leur cinquième rejeton, ils sont désormais simplement "pop". Peut-être qu'on s'habitue aux extravagances et qu'il faut aujourd'hui en faire plus pour paraître arty mais il est certain que les Anglais se sont calmés pour proposer un album accessible au plus grand nombre sans perdre en qualité d'écriture et en densité d'idées.



Et quand on met ensemble "pop", "anglais" et "talent", on ne peut que penser à Radiohead et si on vise la quintessence de la bande de Thom Yorke, on arrive certainement du côté de son Ok computer, et devine quoi ? A l'écoute de "Lost powers", "It was a monstering" ou "Lord of the trapdoor", on se dit qu'Everything Everything touche clairement au but. Le sens de la mélodie, l'importance de la basse, les guitares travaillées, les bidouillages, les relances excitantes, ils ont repris tout ce qui fait qu'on adore les tubes d'Ok computer pour fabriquer de nouvelles pépites. Et comme ils expérimentent encore pas mal dans d'autres directions (entre pop et cold wave sur "Big climb", électro sur "Planets", ambiant sur "In birdsong"...), ces éléments ne résument pas Re-animator, ils n'en sont qu'une partie. D'ailleurs, il faut bien interpréter ce titre, Re-animator, le groupe se défend de faire référence à la nouvelle et au film mais ils ne m'enlèveront pas l'idée qu'ils ont voulu ressusciter quelques ambiances des années 80 et 90 (le synthé n'est pas un marqueur de l'année 2020...). Là où le groupe fait fort, c'est qu'en plus de maîtriser les sonorités et ses instruments, il trouve toujours la petite mélodie qui fait mouche, pas celle que fredonnera un stade entier (vivement le jour où un stade entier pourra de nouveau chantonner des trucs genre "you're my wonderwall") mais celle qui permet toutes les bizarreries à l'arrière-plan, tous les changements de ton et de rythme (essaye de les dénombrer sur "Big climb" !) sans qu'on ne se pose la question de leur présence tant cette fichue mélodie nous emporte.



Everything Everything a déjà une belle carrière mais ce nouvel opus nous démontre qu'on ne savait pas encore tout de l'étendue de leurs talents, et avec ces gars-là, on n'est pas à l'abri d'un chef-d'œuvre absolu, soit qu'ils nous le préparent pour un futur proche, soit qu'il soit déjà sorti mais qu'on ne l'ait pas encore compris.

Oli