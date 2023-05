Être le chanteur de deux groupes qui ont sorti des disques essentiels en 2022, c'est quand même beau, non ? Du coup, on allait pas se priver d'interroger ce bon Fra (Burning Heads / The Eternal Youth) avec notre questionnaire en mode yin et yang...mais pas que !

Stade Malherbe de Caen ou Union Sportive Orléans Loiret Football ?

Stade Malherbe de Caen. Forcément.

Forcément ?

Ben oui. Fier de mon équipe.



Guillaume Gwardeath ou Guillaume Circus ?

Ah la vache ! C'est impossible de faire un choix. Guillaume Gwardeath m'a fait jouer en premier, à la fac de Bordeaux, en 98 ou 99. Et du coup, il a monté une tournée avec Belly Button et Creep AC, le groupe dans lequel je jouais à l'époque. Guillaume Circus était fou amoureux de Ravi, et tellement amoureux de Ravi qu'il nous a fait jouer plein de fois et qu'il nous a sorti un album en vinyle. Le choix est impossible.



Punk américain ou punk anglais?

Punk anglais. J'habite la Normandie et l'Angleterre, c'est de l'autre côté de l'eau, c'est en face. Quand j'étais ado, on prenait le ferry, on en avait pour 7 heures de trajet, on allait se faire 2 h de shopping dans les magasins à Portsmouth et puis on revenait avec une dizaine de vinyles. Et que du punk anglais.



Guitare ou micro ?

Micro.



Jeunesse éternelle ou tête brûlante ?

Feu éternel.



Lost Cowboy Heroes ou Second Rate ?

Second Rate.



The Clash ou The Ramones ?

Ah, les Ramones !

Ah ouais ?

Ouais. Bizarrement. J'écoute plein de trucs anglais. Il y a quelques titres qui sont très très bons comme "The magnificent seven" ou "London calling", mais bizarrement, non je n'ai pas complètement adhéré aux Clash. Je crois que je crois que ça vient du fait que j'étais tellement fou amoureux des Ruts que j'ai trouvé que ça tournait moins bien, que ça jouait moins bien. Et puis surtout, c'est inégal les Clash. Il y a des morceaux qui sont mortels et il y a des morceaux qui ne servent à rien. Avec le triple album Sandinista!, il aurait fallu faire un assemblage et faire un seul album avec une face A, une face B et c'est tout ! Dans ce disque, ils se sont tous fait plaisir, c'est bien mais il y a des trucs, ça ne sert à rien. Alors que les Ramones n'ont jamais fait ça.



Fanzine ou webzine ?

Je suis un vieux alors je vais lire fanzine. Maintenant, je suis plus webzine car je n'achète plus de fanzine papier. Hier encore, sur la route, je consultais l'Instagram de Dan Kerosene et je regardais toutes les couv' de son fanzine... C'était vachement bien, je les avais tous !



Années 90 ou années 2000 ou 2010 ?

(Long silence) La vache ! il y a du bon partout. Années 60, années 70, années 80, années 90, 2000, 2010, 2020. Il y a du bon partout. J'écoute des très vieux trucs, je découvre encore des vieux trucs d'ailleurs, et puis il y a des trucs qui sortent aujourd'hui et qui me plaisent carrément. Je ne peux pas faire un choix. Faut que je fasse un choix ? Alors dans ce cas là, je vais te dire 90 pour contredire le punk anglais. Et du coup, dans les années 90, il s'est passé un truc aux États-Unis. Genre Fugazi, Samiam, Jawbox, Jawbreaker.



CD ou vinyle ?

Vinyle.



Star Wars ou Rocky ?

Rien à foutre. Je ne suis pas Star Wars du tout et Rocky non plus. Chapeau melon et bottes de cuir, Amicalement vôtre, ok. Mais alors Star Wars, ou Rocky, je m'en fous.

Merci Fra !

gui de champi