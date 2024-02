Ce premier album d'Erei Cross est en fait la réunion de deux sessions d'enregistrements, la première (The widow) étant déjà sortie sous la forme d'un EP en 2021, la deuxième (les autres donc) est plus récente, les deux se suivent et se complètent pour aboutir à un ensemble de 11 titres assez variés mais unis par la voix de Laetitia. Un chant doux, lumineux, porteur d'espoirs et apaisant, c'est notre seul véritable point de repère tant les compositions d'Adrien (guitariste de Hacride par ailleurs) sont diverses, parfois menées par un piano, parfois par une guitare, parfois par une rythmique (je préfère d'ailleurs quand la batterie sonne plus organique), elles puisent leurs influences dans le rock, l'indus, l'électro et même le metal. Bref, d'un titre à l'autre, c'est un univers totalement différent qui s'offre à nous... mais on sait qu'on est toujours avec Erei Cross grâce à cette voix enchanteresse... Au final, si tous les titres sont plaisants, je retourne bien plus volontiers vers ceux qui ressemblent davantage à des constructions pour le "live" avec un vrai punch et de l'énergie que ceux qui paraissent être des créations de studio, peut-être plus travaillées mais moins charnelles.

Oli

Publié dans le Mag #57