On est quelques uns dans la team à être fan de foot, alors poser des questions piégeuses à Equipe de Foot, c'est un plaisir. Bon, plaisir pas forcément partagé du côté des Girondins qui, en fait, ne sont pas de grands amateurs du ballon rond... Tant pis, ils répondent quand même et ça fait une interview encore plus décalée !

Baby foot ou Futsal ?

Alex : Futsal, le baby foot ça me stresse.

Michaël : Baby foot parce que c'est rigolo.



Girondins ou Canaris ?

M. : Les Canaris, parce que c'est mignon.

A. : Les Canaries, parce qu'il y fait chaud.



OM ou PSG ?

A. : ¯\_(ツ)_/¯

M. : PNL



City ou United ?

A. : City, c'est mieux non ?

M. : Je ne sais pas...



France-Italie 2000 ou France-Allemagne 1982 ?

A. : Je suis assez expert en football pour ne pas tomber dans ce piège, France-Italie 2000.

M. : On a fait un ciné concert sur France-Italie 2000, du coup je dirais Montluçon-Poitiers en octobre 2010, qui s'est terminé sur un match nul.



1998 ou 2006 ?

A. : 1998, 2006 j'ai pas vu.

M. : 1998 étant l'année qui a vu apparaître dans ma vie Metal Gear Solid et Resident Evil 2, je dirais 1998.



Pop ou Rock ?

A. : Wow ! Je dirais Pop. 99% de ce que j'écoute à un lien de près ou de loin avec la Pop.

M. : Pop parce que c'est le style de musique que faisaient les Beatles, qui étaient vraiment super.



Think ou Speak ?

A. : Je dirais Speak. La parole crée de la pensée. Drop the mic.

M. : Speak aussi, parce que j'aime bien parler. D'aucun dirait même que parfois je parle un peu trop. Notre copain Benjamin m'a dit récemment qu'il trouvait que je parlais beaucoup, au début ça m'a vexé mais après je me suis dit qu'il avait raison mais j'assume parce que parler c'est un moyen formidable et gratuit de faire de la télépathie sans avoir besoin de s'entraîner pendant une vie entière pour au final se rendre compte que ça marche pas. Parler, ça marche gavé et à chaque fois.



Marilou ou Chantal ?

A. : Si on s'en tient aux prénoms, je choisis Marilou. Après, Chantal et Marilou sont les noms à la fois de nos deux premiers albums, de personnes importantes dans ma vie et de mes deux guitares que j'aime à l'infini donc je ne devrais pas choisir.

M. : C'est un peu comme choisir entre ma tatie et ma tatie, y en a une que je préfère mais je dirai pas laquelle pour pas vexer Alexandre.



Geranium ou Dipladénia ?

M. : Geranium bébé

A. : Geranium à fond ! C'est notre meilleur album !



15 octobre ou 29 octobre ?

A. : Rien que parce qu'on ne nous parle pratiquement jamais de "29 octobre" je vais choisir cette chanson-là. Parce qu'elle parle d'un sujet qui me touche beaucoup et que quand je la réécoute 5 ans après sa sortie, j'ai envie de faire un high five avec mon moi du passé parce que je trouve que le texte est bien.

M. : Perso, "15 octobre", puisque c'est une chanson qui parle de mon fils alors qu'il était pas né. Maintenant il est né et il est incroyable et je me rends compte qu'avant la vie était vachement moins cool.



Clip de "15 octobre" ou clip de "Quatre-vingt-quatorze" ?

A. : Clip de "15 octobre". Franchement voir ma tronche pendant 4 minutes dans le clip de "Quatre-vingt-quatorze", c'est un peu dur.

M. : Pareil, "15 octobre", parce que j'ai rigolé grave à prendre 350 photos et à écrire des mots sur des post-it. On retrouve encore des post-it dans la maison avec marqué "ted" ou "it" dessus.



Le A ou I Am Stramgram ?

M. : J'ai joué dans les deux, et ce sont des groupes remplis d'amis à nous, donc je m'autorise le fameux "joker" qui est implicitement autorisé par les grands sages de l'interview à deux choix, dont les bureaux sont actuellement situés au dernier étage de la tour où ils font les interviews Konbini à deux choix.

A. : Le A, c'était beau, elles me manquent. Vincent je t'aime aussi mais il y a moins de disto dans tes chansons.



Nada Surf ou Sonic Youth ?

A. : Je dis Sonic Youth, comme ça Michaël peut dire Nada Surf.

M. : Nada Surf, comme ça je suis content parce que The proximity effect est un pur album de pop que j'aime fort. J'ai une super anecdote avec ce groupe mais je la garde pour les fois où je serai avec des gens en train de boire l'apéro et qu'on fera un concours d'anecdotes.



Garage ou Noise ?

A. : Plutôt garage, je crois.

M. : Dans le garage, ils font des supers refrains souvent. Du coup, garage.



Guitare ou batterie ?

A. : Guitare ! Va essayer de draguer en jouant "Wonderwall" à la batterie sur la plage.

M. : Guitare aussi, même si la batterie c'est super. S'il n'y avait que la batterie, la discographie d'AC/DC serait juste une boucle de la même partie batterie pendant 5 heures. Grâce à la guitare, il y a aussi des solos relous qui permettent de savoir dans quelle chanson on est.



K7 ou vinyle ?

M. : Vinyle parce que ça fait de plus grandes pochettes, mais on a fait des K7 grâce au label Ideal Crash, et ils ont fait un truc pop-up super cool avec un Geranium, super bravo.

A. : Vinyle, parce que t'as pas besoin de rembobiner.



Rockschool Barbey ou Void ?

A. : Vu que le Void n'existe plus, je dirais Barbey.

M. : Le Void parce que c'était une salle incroyable qui a vu passer des trucs incroyables, et que c'est bien triste de plus avoir cette salle à Bordeaux. Mais Barbey est un super endroit, avec ma scène préférée du monde.



Bandcamp ou SoundCloud ?

A. : BandCloud.

Merci à Equipe de Foot et merci à Anne-Laure.

Photos :

Oli