Pas bravo la viande ? Tu m'étonnes, John ! Quand on additionne ce qui a trait à la souffrance et maltraitance animale et l'aberration écologique que sont la déforestation et les milliers de litres d'eau utilisés, induits par l'élevage intensif, il n'y a pas de quoi fanfaronner devant son pavé de rumsteack saignant... Et qu'on ne m'accuse pas de prosélytisme, je ne suis même pas végétarien ! Pas certain que les gars charentais le soient non plus, le groupe s'appelle Epiq, pas Ethiq. Pourquoi ce titre saugrenu alors ? Bonne question, que je n'ai pu leur poser car le hic, c'est que je rédigeais ces lignes (au stylo Bic... nan j'déconne) au moment même où ils jouaient fin mars au Supersonic à Paris (ça, c'est véridiq).



Dès les premières secondes de "La frairie" qui ouvre ce disq (dispo en LP et digital), je reconnais d'emblée le son de basse et le doigté caractéristique de Laurent Paradot (Gâtechien,Captain Parad, Balboa To Bilbao), qui retrouve ici son complice de longue date d'Headcases, Matgaz (aussi derrière les fûts de Mars Red Sky, James Leg etc.), les deux étant accompagnés depuis le premier album Duo / Trio (2016) de Brunard, multi-percussionniste (balafon, dum dum, krin, karignan). Quand on y adjoint des guests vocaux (Lassina Coulibaly et Abdoulaye Dembélé ) pour enrichir les morceaux de chants traditionnels africains, et qu'on mélange tout ça, on obtient un joyeux bordel bigarré, ethniq et atypiq, détonant et entraînant. Afro-noise ? Tribal-metal ? Comme dit un pote, les étiquettes, ça gratte, on peut s'en passer mais ce qui est certain c'est que cette musiq n'est pas commune. J'ai déjà utilisé "typiq", je suis à court d'inspiration... un véritable OVNIq ? Attention donc à bien s'échauffer avant de lancer ce Pas bravo la viande, pour éviter tout risq de luxation de la hanche ou autre blessure, du fait des rythmes chaloupés du Gazeau et des gaziers. Et si je devais citer deux groupes qui se rapprochent de ces chics types, ce serait La Colonie de Vacances et (feu ?) Deux Boules Vanille, autre projet dans le genre bien barré lui aussi (deux batteurs avec des pads qui envoient des rythmes des tropiq).



Pas bravo la viande mais bravo Epiq !

guillaume circus