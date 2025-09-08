Actif depuis près de 10 ans, Endless Dive est un quatuor belge qui évolue entre un rock instrumental parfois expérimental (de par quelques touches électro très vintage comme sur "Rouge feu") et un post-rock plus classique (le délicat mélange de nappes de musique et de samples comme sur le sublime "La petite danseuse"). L'album Souvenances marque les esprits non seulement par ses arrangements, ses rythmes et l'inventivité de ses guitares, mais aussi par l'intégration de nombreux "souvenirs sonores" que le groupe nous partage. Des moments du passé, captés au caméscope (comment ne pas fondre devant le clip de "Deux roues" mettant en scène le guitariste Pierre ?) qui servent de déclencheurs à leur créativité. Ce concept sied parfaitement aux ambiances développées par le combo, elles sont chaleureuses et ne versent pas dans la mélancolie et le sentimentalisme gratuit. C'est juste un album qui fleure bon la nostalgie, qu'on écoute comme si on ouvrait un vieil album photos qui raviverait le souvenir de gamins jouant aux billes à la récré, qui se maquillent en Tortues Ninja et qui rêvent, pourquoi pas, que 30 ans plus tard ils pourront faire de la musique ensemble même à distance.

Oli

Publié dans le Mag #65