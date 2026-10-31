Les artistes de la Belle Province ne passent pas tous l'Atlantique et la plupart de ceux qui nous arrivent viennent avec des textes assez forts. Ce n'est pas le cas d'En Route, Boys car ce trio québécois est instrumental ! Une batterie, une guitare et un synthé pour convier d'autres sonorités, voilà le point de départ de ce jeune groupe qui me rappelle Caribou car, même si mes connaissances en musique venu du Canada sont limitées, j'ai le souvenir d'une forme de douceur et d'une imbrication de sons particulièrement travaillé. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce premier album éponyme chargé d'ambiances relaxantes ("Muted California sunshine"), de respirations jazzy ("En passant (bienvenue-demain-peut-être-que)") et d'élévations électroniques ("Confusion-collision"). Pendant 40 minutes, on se retrouve plongé au bar lounge d'un palace du futur, refuge excitant d'un monde où tout est accéléré, bruyant et pollué. En Route, Boys apporte réconfort sans forcément refuser d'y mettre du groove, même si je préfère quand le combo explore des pistes plus post-rock ("Wise men fish here").

Oli

Publié dans le Mag #71