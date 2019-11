The green ray Son of man Door to door Silver ashes Surrender The first day (waiting)

Emma Sand vient s'assoir à côté de toi, doucement, sensuellement, intimement. Durant une petite demie heure, elle viendra te glisser à l'oreille son histoire, ses sombres sentiments, sa poésie délicate, parfois ses envolées mystiques. Avec son univers folk, gravitant autour de sa voix blues rock aux oscillations subtiles, Emma Sand fait du porte à porte de ses variations (Door to door, donc) sur les 6 titres de ce deuxième EP. Emma Sand ne cache pas son amour pour le cinéma à la David Lynch ou Jim Jarmusch, et cet album collerait très bien dans un road trip atmosphérique, dénué de courses poursuites et de fusillades, mais gonflé aux introspections existentielles et aux déviances énigmatiques (du David Lynch, quoi). Emma Sand est accompagnée par Frank Joannes (guitare), Cyrille Latour (Basse), Alexandre Irrissou et Fabrice Fenaux (batterie) (2 ex-Jack The Ripper). Et avec Yan Péchin (Alain Bashung, Rachid Taha) aux arrangements, Emma Sand sait nous transporter sans heurts. Dans la lignée de Lætitia Shériff ou de la taulière Patti Smith, Emma Sand s'installe tranquille dans cette catégorie des artistes qui ont une âme, une voix et du caractère.

Eric