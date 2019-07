La guitariste du quintette heavy post-rock Red Sparowes et de Marriages (et accessoirement fondatrice de The Nocturnes) a présenté en septembre dernier son quatrième album solo, On dark horses, disque signé chez l'excellent label Sargent House (Chelsea Wolfe, Deafheaven, Earth...). Emma Ruth Rundle a décidé d'enregistrer pour la première fois avec un groupe dont la plupart des membres sont issus de Jaye Jayle, formation également signée sur le même label et dont le guitariste n'est autre que son mari, Evan Patterson, et a su faire confiance au producteur Kevin Ratterman (My Morning Jacket, Ray LaMontagne, Andrew Bird...) du studio La La Land pour un résultat simplement sensationnel et atmosphérique.



Bâti par des prises majoritairement live, On dark horses est une combinaison astucieuse de sonorités rock très US - "Darkhorse" aurait très bien pu être un titre d'A Perfect Circle et le refrain de "Dead set eyes" fait penser à Alanis Morissette - frisant facilement avec le post-rock ("Control", "Light song") voire le goth-rock/darkwave ("Fever dreams"), avec des éléments de folk americana au charme capiteux ("Races", "You don't have to cry"). Cette oeuvre pleine de candeur et autobiographique est remplie de nuages révélant sporadiquement différents degrés de lumières et d'ombres en fonction de l'intensité des morceaux. À ce titre, l'inaugurale et "Fever dreams" est capable de proposer des mues progressives intéressantes.



Mélancolie et langueur sont au programme de ce nouveau disque signé par la merveilleuse voix douce mais franche d'Emma qui sait aussi jouer avec la dualité homme-femme sur l'intense "Light son" avec Evan. Un bijou que le fenec vous recommande si vous aimez autant Chelsea Wolfe que Marriages ou autant Shannon Wright que Alanis Morissette.

Ted