Rencontrée aux Francofolies, Émilie Marsh rayonne par sa créativité et son énergie sur scène. Artiste complète, auteure, compositrice et interprète, elle mêle poésie et rock avec une sincérité rare. Entre anecdotes de tournées et inspirations musicales, elle se livre avec une spontanéité touchante. Son dernier album, Amour bandit, témoigne d'une maturité artistique et d'un goût pour l'expérimentation sonore. Aux Francos, elle a su captiver un public attentif et passionné, entre émotions et surprises.

Emilie Marsh Émilie, comment as-tu réagi quand tu as appris, seulement un mois avant, que tu jouerais sur la grande scène Jean-Louis Foulquier ?

J'étais complètement surexcitée bien sûr. C'était complètement fou. Et puis de le savoir si tardivement par rapport à la programmation, c'est un cadeau inestimable. Donc j'étais très excitée, très heureuse, et très impatiente aussi.



Tu avais déjà rêvé de cette scène-là, à La Rochelle, ta ville natale ?

Bien sûr ! Alors je l'avais faite en "intercale" avant le concert de Zazie en 2019 sur mon premier album. J'avais fait 3 titres et c'était vraiment entre 2 artistes, mais ce n'était pas la même chose que d'être programmée en ouverture. J'ai un souvenir merveilleux de ce moment-là, j'étais toute seule en solo. Évidemment, c'est un rêve de gosse puisque j'allais voir les concerts là-bas et c'était mon rêve d'être un jour sur cette scène, c'est un petit truc de coché quand même.



Qu'est-ce que cette scène représente pour toi, symboliquement, émotionnellement ?

Ce qu'elle représente pour moi, symboliquement, émotionnellement, c'est une espèce d'euphorie, parce que le public vous porte. Il est incroyable ce public des Franco. Ça paraît très prétentieux, mais je me suis dit que j'adorais jouer dans des endroits avec plein de gens comme ça. Que ma musique s'envolait encore plus et qu'elle avait quelque chose d'énergique qui fait qu'avec le public, ça prend toute sa dimension.



Jouer chez soi, c'est galvanisant ou intimidant ?

Alors, c'est plutôt galvanisant. C'est pas intimidant, non, mais disons que ce qui est plus compliqué à gérer, c'est tous les gens qu'on a envie de voir, qui viennent vous voir et qu'on ne peut pas tous les croiser. Mais là, on a réussi quand même à avoir un crew autour de nous, d'amis d'enfance et de collège. J'ai retrouvé pas mal de monde et j'étais très heureuse.



Comment as-tu monté ton équipe et ton set en si peu de temps ? Une course contre la montre ou une énergie salvatrice ? Je connais Raphael Léger grâce à Cléa Vincent, mais dis-nous en plus, c'est le line-up des premières dates suite à la sortie de l'album ?

C'est le line-up des premières dates suite à la sortie de l'album. C'est mon équipe depuis le mois de mars, mois de la sortie de l'album, et Raphaël Léger et Sébastien Collinet m'accompagnent depuis ce moment-là. Donc c'est mon équipe, ce sont mes frangins. Avec ce qu'on a dû monter en peu de temps, c'est de l'adaptation. Normalement, il y a une vraie batterie, mais là ce n'était pas possible logistiquement avec l'enchaînement sur la grande scène. Donc Raph a dû adapter au pad les parties batterie, mais c'était assez rapide. On a vite su ce qu'on devait faire.



Tu parles souvent d'instinct, d'urgence, de feux intérieurs... ce genre de surprise, est-ce que ça te ressemble finalement ? Cela correspond au côté aussi instinctif/animal que tu mets dans l'album ?

Complètement. Alors moi, c'est toujours des trucs comme ça qui m'arrivent : une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est jamais une voie classique, ce sont des chemins de traverse, des chemins de bandit. Donc finalement, ça colle très bien avec l'album. J'ai une vraie reconnaissance professionnelle aujourd'hui, mais ça se fait un mois avant, il y a des rebondissements, etc. J'adore ça, je trouve ça magnifique, c'est original, et ça ressemble en effet au propos de l'album : saisir le moment.



As-tu repensé à Dani, en montant sur cette scène ? Est-ce qu'elle t'a accompagnée d'une manière ou d'une autre, toi qui l'as accompagnée sur scène notamment ?

Évidemment, elle m'accompagne toujours. Elle était avec moi là, sur la grande scène. Elle était bien là ! Surtout que la veille, on avait fait l'hommage à Dani dans la Salle Bleue à la Coursive... Evidemment qu'elle m'accompagne. Je ne suis jamais seule depuis qu'elle est partie. Le passage aux Franco, c'est une forme d'hommage bien sûr.



Tu parles dans "Dani Song" de votre lien indéfectible, elle est un peu partout ici...

Il y avait l'hommage à son répertoire le 12 juillet, c'est vrai qu'elle est dans toutes mes chansons, et c'est sûr que c'est une vraie force. C'est un rempart contre plein de choses. Elle me manque évidemment, mais disons qu'il y a quelque chose que j'espère continuer à faire vivre en jouant mes chansons et en jouant les siennes aussi.



Comment le public a-t-il réagi aux différents titres, ce n'est jamais aisé de faire l'ouverture d'une journée de festival ?

Au contraire, l'ouverture, c'est plutôt agréable parce que les gens sont chauds et ce sont les premières notes qu'ils vont entendre, ils ont les oreilles fraîches. Je trouve que c'est parfait de jouer en ouverture parce que justement il y a un côté où ils ont envie d'avoir de la musique, ils sont là et ils m'ont porté vraiment.



L'album est traversé par l'urgence du deuil et de l'amour fulgurant. Cette performance sur la grande scène, est-ce que c'est aussi une forme de résilience ?

Je ne pense pas que je puisse parler de résilience. Je pense que l'intensité de la perte de quelqu'un, en plus l'amour qui arrive en même temps, tout ça crée de la beauté. Et le chagrin qui est là, c'est un chagrin qui est beau, c'est des hautes émotions. Donc, quand on dit "résilience", c'est quelque chose de l'ordre de la souffrance qui s'apaise et qui s'accepte. Moi, je crois que j'ai toujours accepté la mort de Dani, ce n'est pas la question. C'est plus quelque chose qui continue de me traverser et je pense que c'est plutôt une forme d'énergie qui la fait vivre encore.



As-tu ressenti une différence entre les scènes que tu connais intimement et ce grand espace ouvert, presque face à l'océan ?

La différence, c'est surtout le nombre de gens, on parle quand même de 13 000 personnes. C'est une jauge énorme, gigantesque. Après, je fais des festivals en extérieur bien sûr, mais c'est la taille de cette scène qui est absolument vertigineuse.



Emilie Marsh Tu dis souvent que "Été 22" contient toutes les chansons de l'album. C'était essentiel de la jouer sur la scène JLF ? Et surtout, t'attendais-tu à un tel "Été 25" ?

"Été 22", c'était sûr que j'allais la faire, mais je ne m'attendais pas non plus à l'été 25, c'est sûr.



Le personnage de la Gladiatrice est très présent dans ton récit. Était-elle là ce soir-là ? Est-ce que tu as chanté pour elle ? Ou était-ce toi et ton groupe avec vos peintures de guerre ?

Bien sûr, j'ai chanté pour la gladiatrice. Elle était là et je chante toujours pour elle. Je chante pour évidemment tout le monde, mais je lui adressais quelques regards, même dans cette grande foule.



Tu sembles de plus en plus libre dans tes textes et ton jeu de scène. Est-ce que cette date t'a permis d'assumer pleinement cette liberté ?

Oui, parce qu'on peut encore plus s'exprimer sur une scène comme ça, et le public va réagir. On a envie de donner encore plus, de faire encore plus le show. Et moi je sais que j'adore ça, donc je ne demande que ça, à le faire.



Quand tu étais cette jeune fille aux cheveux rouges avec une guitare plus grande que toi, est-ce que tu t'imaginais un jour sur cette scène ?

J'en rêvais en tout cas. J'en rêvais comme beaucoup de gens. J'allais voir les concerts des chantiers, je me souviens. C'était vraiment un rêve, et je pense que plus on visualise son rêve, plus on a de chances d'y arriver.



Est-ce que ce moment aux Francos est un tournant dans ta carrière ? Une forme d'ancrage ? Ou tu considère plus que ta release party aux Étoiles à Paris est le moment fort du lancement de l'album ?

Oui, pour moi, c'est quand même une étape hyper importante parce que ça prouve que je peux faire cette grande scène sans avoir peur, en étant heureuse et bien, en le vivant au maximum avec mes musiciens. Ça me conforte, mais je ne dirais pas que ça me rassure. Je n'étais pas inquiète parce que Les Étoiles c'était génial aussi, mais ça me renforce, ça me rend encore plus forte, on va dire.



Tu cries "+ d'amour" sur scène. Ce soir-là, est-ce que tu en reçois depuis la sortie de cet album ?

Oui, je reçois énormément d'amour depuis la sortie de l'album, et ça touche. Je sens bien que ça touche droit au cœur des gens. Et plus on est intime, plus on est universel finalement, parce que même si mon histoire est très personnelle, je crois qu'elle a parlé à beaucoup de gens.



"Draguer le dragon", "Phoenix", "Totem" tu sembles revenir à l'amour primitif, l'Amour doit-il toujours être un "Amour bandit" ou peut-il (doit-il) être sage ?

Bien sûr que c'est toujours un amour bandit pour moi. L'amour bandit, c'est celui qui sort des marges et des injonctions sociales. Évidemment que je vois l'amour comme ça et que la sagesse, pour moi, c'est plus de l'ordre de la spiritualité peut-être, mais je n'aime pas trop le terme de sage.



Comment vois-tu le deuxième semestre 2025, outre les dates déjà annoncées, tu as d'autres projets ?

Il y a des dates qui arrivent. Je travaille sur le nouvel album de Gilles Caplan en composition, et j'écris aussi des titres pour moi, parce que j'aimerais sortir des inédits à l'automne...



Le mot de la fin ?

Vive l'amour bandit, bien sûr.