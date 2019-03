Storm cellar Star sheen Beyond the horizon Tidal wave Karen 25 Start in light Philistine Jackknife Dispossessed Household gods Knights of the white carnation Time capsule

Comme beaucoup depuis le début de l'aventure de notre magazine, ce disque aurait pu avoir sa place dans les disques du moment. Qu'il y soit ou non ne modifiera en rien la perception qu'ont les gens d'Elysian Fields, du moins en apparence. Pink air, son dernier album, ne change pas la face de la formation de la charmante Jennifer Charles et de son acolyte Oren Bloedow. À 50 ans, l'Américaine fait toujours autant de miracles avec sa voix sensuelle et torride, jusqu'à rattraper des morceaux dont la composition peut s'avérer moyenne voire passable. Tout dépend d'où on se place et comment on voit les choses. Cet air rose (surement celui des montagnes de Woodstock où il a été enregistré) se défend bien grâce à de très bons morceaux, qu'ils soient cotonneux ("Beyond the horizon", "Karen 25") ou plus rock (avec la pesante "Knights of the white carnation" ou la légère "Dispossessed"). En revanche, si je découvrais ce groupe aujourd'hui par le biais de cet album, pas sûr qu'il me donne entière satisfaction, la faute à des titres qui viennent un peu plomber l'ensemble en terme de créativité, à commencer par l'inaugurale "Storm cellar".

Ted