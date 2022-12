On ne sait que très peu de choses sur Elser, quintette toulousain de "sombres balades orchestrées". C'est grâce à Araki Records que leur premier EP nommé sobrement I est parvenu jusqu'à nos tympans. Et quelle surprise ! Bonne pour le coup. Cette œuvre immersive et fragile aux touches jazzy est dotée d'une puissante force émotionnelle comparable, par exemple, au A night full of collapses de Les Marquises (pour rester dans les artistes hexagonaux). Une écriture fine et soignée, parfaitement conçue pour un décorum brumeux laissant rentrer la lumière au gré des ondes. Car la musique d'Elser sait évoluer magistralement. D'une teneur feutrée, elle peut se mouvoir progressivement vers des passages tempétueux à la manière du post-rock ("Stay") ou du kraut 70s ("Tout bas"). L'apport avec parcimonie du cuivre apporte aussi une touche intéressante et singulière, tandis que le chant délicat ne s'épargne rien dans sa mise à nue, même quand il s'agit de s'exprimer dans la langue de Molière (ce qui est - reconnaissons-le - une vraie réussite). I est un disque passionnant pour les passionné(e)s de musiques planantes, éthérées, subtiles, glamour aussi, et qui se délectent de productions mettant à l'honneur la brillance des instruments et leurs acoustiques.

Ted