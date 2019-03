Arnaq Wolves don't live by the rules Rodeo (Yadi Yada) Don't make me blue Una Ikajunga Call of the moose Qanniuguma The ballad of the runaway girl Darkness bring the light Ton vieux nom

Yotanka Productions a récemment sorti le troisième album d'une chanteuse originaire de l'Arctique canadien se nommant Elisapie. Cette inuit installée à Montréal se passionne pour la musique folk et la pop fragile et langoureuse, si bien que l'ensemble de cette mixture se retrouve très bien digérée dans son petit dernier The ballad of the runaway girl. Sa voix mélancolique et touchante nous raconte en partie ses racines, son histoire personnelle et les tribulations de sa terre natale ("Call of the moose"). Côté musique, on navigue souvent entre ballades folk fortes en émotions ("Wolves don't live by the rules", "Rodeo", "Ikajunga") qui laissent place par moments à des morceaux plus nettement influencés par le rock comme l'inaugurale "Arnaq" et son côté pas farouche à la The Kills ou la très rythmée "Qanniuguma" qui pour le coup donne des indications en musique sur les racines de la demoiselle. Des titres plus inspirés pop touchent aussi en plein cœur comme la sublime "Don't make me blue", qui serait un parfait single radio, ou encore "Darkness bring the light", titre composé avec Joseph Yarmush (Suuns), et qui dévoile sa richesse progressivement. Bref, un programme chargé pour les âmes sensibles et les curieux.

Ted