Wild Horse A Thousand Rivers Golden Crown Moonshine Gold In The Ashes Santa Monica Deep Blue Ocean I Don't Give A Fuck Turn Off The Night Eros & Thanatos Ophelie The Last Cigarette

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Elias Dris n'est pas une femme, mais un jeune homme à l'allure et à la voix androgyne, douce et juvénile qui manie avec réussite la musique folk mélancolique depuis quelques années à travers une succession d'EPs. Gold in the ashes est son premier album sorti en 2017 sur le label bordelais Vicious Circle, un recueil de chansons folk pop racées de très bonne qualité pour son jeune âge. En toute humilité, le jeune homme parti vivre dans l'Ouest américain quelques années après le décès de sa mère et une formation d'acteur, s'est servi de ce disque pour y déposer tout son spleen et son vague à l'âme influencé par moult artistes issus de sa terre d'accueil (doit-on les citer ?). Pas vraiment atypique, Gold in the ashes n'en est pas moins la raison de vivre de son géniteur qui n'a pas vraiment cherché à imposer une vision personnelle de cette musique mais plutôt simplement de bien la faire, sans accent. Ce premier album généreux, un peu brut de décoffrage, séduit sans que l'on crie trop facilement au génie... Comme peuvent le faire certains à la découverte d'un nouvel artiste visiblement doué dans son art.

Ted