El Coyoté fait partie de cette catégorie d'artistes que l'on découvre par hasard, en arrivant un peu tôt dans une salle, sans se douter qu'on va repartir avec un nom à retenir. J'ai vu ce groupe en première partie de Deportivo à l'EMB Sannois, et le quatuor avait déjà cette énergie directe, cette envie de défendre ses morceaux sans trop se cacher derrière les usages polis de l'ouverture de soirée. Pas encore la pleine maîtrise des vieux briscards, évidemment. Le groupe débute encore, se cherche parfois, ajuste ses contours. Mais c'est précisément dans ces approximations que quelque chose apparaît, une fêlure, une sincérité, un style en train de naître.



Avec L'ombre s'avance, sorti le 17 avril 2026, El Coyoté poursuit ce chemin avec cinq titres qui installent un univers plus qu'ils ne cherchent à cocher les cases. Le dossier de presse parle d'un rock indépendant énergique, authentique, nourri de garage américain, avec des paroles en français empreintes d'expérience et de poésie. La formule est juste. On entend des riffs qui veulent accrocher, une rythmique qui pousse, mais aussi une vraie volonté de ne pas sacrifier les textes sur l'autel du volume. Leur rock a quelque chose de poussiéreux et d'humain. On pense à des routes sèches, à des bars fatigués, à des fins de journée qui sentent la tension. Ce n'est pas encore parfaitement balisé, et tant mieux. El Coyoté n'est pas un groupe lisse. Il y a parfois des angles, des transitions un peu abruptes, des élans qui pourraient être davantage tenus. Mais ces petits déséquilibres racontent aussi quelque chose. Ils évitent au groupe de sonner comme une machine bien huilée, mais sans âme. Ici, ça craque un peu, ça vit, ça cherche la bonne morsure. Le chant d'Alexandre porte cette fragilité avec conviction. Il ne surjoue pas le drame, mais laisse passer une intensité cabossée. Autour de lui, David à la basse, Yannick à la batterie et Cédric aux guitares, claviers et chœurs construisent un socle solide, encore en mouvement. Cette dimension collective donne aux morceaux leur force principale, l'impression d'une bande qui avance ensemble, même quand la route n'est pas totalement droite. El Coyoté aime le rock en français qui ne s'excuse pas d'exister, les guitares tendues, les mélodies qui gardent de la poussière sous les ongles. Le single "La mélancolie", paru en janvier 2026, résume bien cette approche. La tristesse n'y est pas décorative, elle sert de carburant. El Coyoté ne pense pas seulement en morceaux, mais en atmosphères. C'est encore parfois artisanal, mais cet artisanat-là a du charme. Il laisse voir les coutures, et les coutures font partie du vêtement.



L'ombre s'avance n'est donc pas un disque de consécration. C'est presque mieux que ça. Un disque d'affirmation progressive. El Coyoté y montre ses forces, ses hésitations, ses envies, ses failles. Le groupe cherche encore sa forme définitive, mais il tient déjà quelque chose. Un rock français rugueux, sincère, mélodique, traversé par des textes qui veulent dire et des guitares qui veulent mordre.

JC

Publié dans le Mag #71