El Coyoté, nous les avions croisés fin janvier à l'EMB Sannois, en ouverture de Deportivo. Une première partie pas vraiment posée là au hasard, tant le groupe assume ce goût du rock français nerveux, frontal, un peu cabossé. Dans une salle déjà chauffée par une ambiance familiale et des refrains qu'on partage avant même que les amplis parlent, le quatuor avait envoyé ses titres sans détour. Depuis, "La mélancolie" a continué d'avancer guitare branchée, avant l'arrivée de l'EP L'ombre s'avance en avril 2026. Nous avons donc pris le temps d'en reparler avec Alexandre et David, entre scènes, images, textes et envie d'aller plus loin sans perdre le plaisir.

Vous avez ouvert pour Deportivo à l'EMB Sannois. Comment avez-vous vécu ce moment, face à un public qui venait aussi retrouver un groupe important du rock français ?

Alexandre : Ce fut un moment magique et fort. Le public a été très réceptif et respectueux. C'est vraiment une date où on a savouré chaque instant. Un vrai plaisir.



Deportivo fait partie de vos influences revendiquées. Jouer avant eux, c'était plutôt une pression supplémentaire, un clin d'œil du destin ou les deux à la fois ?

David : Ni l'un ni l'autre, simplement un moment rare, et nous espérons qu'il y en aura d'autres, dont il fallait profiter le plus possible. Le public qui se trouvait là a été très bienveillant à notre égard, ce qui nous a permis de vivre cet instant pleinement.

A : Moi, je dirais les deux, car j'écoute et suis Deportivo depuis leurs débuts. Alors jouer avant eux, c'était une grande fierté mais, effectivement, avec une certaine pression sur les épaules. Tu veux être à la hauteur de l'événement.



El Coyoté revendique un rock en français, énergique, sincère, avec des textes travaillés. Comment trouvez-vous l'équilibre entre l'impact immédiat des riffs et l'importance des mots ?

A : Je dirais que l'équilibre est trouvé à partir du moment où ça nous plaît à tous les quatre. Là, on se dit qu'on tient le truc.



Votre musique évoque autant le garage rock américain que des images de déserts, de bars enfumés, de routes un peu cabossées. Comment est né cet imaginaire très visuel autour du groupe ?

D : Nous sommes tous plus ou moins cinéphiles et certains d'entre nous ont, par leur profession, été amenés à s'intéresser à l'image ou à la travailler. C'est donc tout naturellement que le désir de faire des clips nous est venu. Certains clips ont été réalisés par des connaissances du groupe et d'autres par des membres du groupe.



Vous avez déjà plusieurs clips, dont "Insiste", "Welcome", "Crime parfait", "Grandeur et décadence" et "La mélancolie". Quelle place l'image occupe-t-elle dans votre manière de défendre les chansons ?

A : Une place importante évidemment car on sait bien qu'aujourd'hui, sans image, on n'est rien. Pour autant, c'est très difficile de se démarquer. On essaie de proposer quelque chose de nouveau à chaque fois. Je pense qu'il y a une grande variété dans nos clips, on n'y apparaît pas tout le temps.



Sur scène, on sent une vraie envie de raconter quelque chose, pas seulement d'envoyer les morceaux. Le live est-il l'endroit où El Coyoté prend vraiment sa forme définitive ?

A : C'est surtout au public de nous le dire, mais il est vrai qu'on prend un pied dingue sur scène. C'est la concrétisation de tout le boulot d'avant.

D : Le studio de répétition est l'endroit où se créent les morceaux. La scène, c'est l'endroit où les morceaux vivent, la scène est ce pour quoi nous faisons de la musique, créer et partager en espérant faire plaisir au plus grand nombre.



Vous sortez L'ombre s'avance en avril 2026, un format cinq titres. Que représente ce disque dans l'évolution du groupe par rapport à l'EP El coyoté sorti en 2023 ?

A : C'est une évolution logique où on a essayé de travailler un peu plus le son de nos instruments, de poser des ambiances. Cet EP me semble plus réfléchi que le premier. En tout cas, on avait plus de certitudes et on savait où on allait.



Le titre "La mélancolie" est sorti en janvier 2026. Chez El Coyoté, la mélancolie n'a pas l'air de vouloir s'asseoir dans un coin avec une tisane, elle avance plutôt guitare branchée. Comment avez-vous abordé ce morceau ?

A : De manière directe et frontale avec effectivement cet état d'esprit où il faut avancer, un peu comme dans la vie où rien n'est jamais facile. On l'a également pensé au niveau de l'énergie et du live. On voulait que ce titre envoie du début à la fin sans respiration.



Le groupe réunit quatre membres avec des parcours différents. Comment fonctionne la composition entre vous quatre ? Plutôt démocratie sauvage, dictature éclairée ou joyeux bazar sous contrôle ?

A : Un peu de tout, je dirais. On ne se refuse rien. Tout est possible. La seule condition à la fin, c'est que cela nous plaise à tous les quatre.



On vous a vus en première partie de Deportivo, mais aussi de Stuck In The Sound, Bagdad Rodeo, Chica Medusa ou Harsh. Qu'est-ce que ces premières parties vous ont appris sur votre manière d'accrocher un public rapidement ?

D : Première partie ou non, pour nous, je pense que c'est la même chose. Il est vrai que lorsque nous faisons une première partie, nous ressentons une petite pression, c'est normal, car nous ne voulons pas décevoir les personnes qui sont là, qui ont payé leur place, même si, et nous en avons parfaitement conscience, les gens ne sont pas là pour nous. Et, bien sûr, nous voulons que les personnes qui nous ont fait confiance en nous offrant ces opportunités puissent se dire : « Nous avons bien fait de les choisir, c'est cool, ils assurent ! » Sinon, profitez tout de suite une fois arrivé sur scène et envoyez les watts. Nous nous sommes préparés, nous connaissons nos morceaux, nous aimons ce que nous faisons, nous sommes contents de jouer ensemble, nous n'avons rien à perdre, tout ça n'est que du plaisir alors, c'est parti, on y va et on profite !

A : Ouais et puis ça t'apporte une vraie expérience. Lors de ces soirées, tu apprends un tas de choses, de ton arrivée à la salle jusqu'à ton départ. Tu regardes tout, tu observes et ça te permet d'emmagasiner un vécu qui te resservira plus tard.



Vos textes sont souvent décrits comme humanistes, poétiques, ancrés dans l'expérience. Quels thèmes reviennent aujourd'hui naturellement quand El Coyoté écrit ?

A : Je m'inspire essentiellement du monde qui nous entoure, dans un cadre proche ou plus lointain. Ce n'est pas forcément mon histoire, mais il est clair que les thèmes retenus à la fin ont un rapport avec la vie et les humains. C'est souvent un peu sombre mais je vous rassure, je vais bien ! (rires)



Après L'ombre s'avance et les prochaines dates annoncées en juin 2026, quelle serait la suite idéale pour El Coyoté ? Plus de scène, un album complet, de nouveaux clips, ou tout ça dans le coffre d'une vieille voiture poussiéreuse ?

A : L'idée principale est d'avancer ensemble et d'essayer d'aller le plus haut possible dans ce que l'on peut faire et proposer. Ça ne passe pas forcément par une professionnalisation du truc, mais surtout donner le meilleur de nous-mêmes et mettre cette énergie au service du collectif. Dans un premier temps, ça passe donc par beaucoup de travail qui passe par la recherche de nouvelles idées, de nouveaux sons, du travail scénique... Après, ce n'est pas forcément plus de scène, mais plutôt de belles scènes avec de beaux projets derrière, et bien évidemment des rencontres humaines. Un album complet serait une superbe aventure, mais je n'y crois pas trop car pour un bon rendu, il nous faudrait un temps considérable que l'on n'a pas forcément et ce format n'est plus trop à la "mode". Je pense qu'il est préférable de sortir des titres de manière régulière et de continuer dans ce format d'EP qui nous convient sans doute plus pour le moment.

D : Plus de scène, plus d'inspiration, plus de nouveauté, plus de plaisir, plus de... Plus de... Plus de !

Merci au groupe pour sa disponibilité et sa réactivité.