Le proverbe qu'on doit à Miguel de Cervantes (dans Don Quichotte), préconise de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il n'est pas certain qu'EggS l'ait bien suivi avec Crafted achievement, tant le deuxième LP de la fanfare parisienne aligne tube sur tube. Je parle de fanfare car ils sont quand même désormais 8 musicien.nes autour de Charles Daneau, à l'origine du projet, encore 4 autres et on aura une douzaine d'EggS... Hum, je fais des mauvaises blagues mais sur disque ça ne rigole pas du tout, on est sur la Ligue des Champions de l'indie-pop, chaque titre est un véritable petit bijou. "Head in flames" avec l'ajout d'une lap steel qui ouvre l'album était déjà ultra classieux, "Bob Stinson song" qui suit file la banane et te permet d'affronter n'importe quelle journée pourrie, quand "Your maze" est plutôt empreint d'une douce mélancolie. Et c'est là que déboule "At the end of the road", le single par excellence, plus puissant que n'importe quel hit de Nada Surf, Posies ou autre orfèvre de la power-pop. Je pourrais écouter ce titre cinquante fois d'affilée que je serais toujours autant emporté. Le reste de cette réalisation artisanale étant du même acabit (réussissant en plus à faire sonner les arrangements cuivrés trop cools), lâche ce mag tout de suite et file découvrir ça !