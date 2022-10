Voilà un groupe qui existe depuis 2011, qui a su se faire une place parmi les valeurs sûres du rock instrumental en France, et qui n'a toujours pas trouvé la sienne dans nos colonnes. L'erreur est désormais réparée car nous avons reçu Anabasis, le troisième disque de L'Effondras. Enregistré en 2019 par François Carle au sein du Little Big Studio à Grenoble, soit deux ans après le recommandable Les Flavescences, ce nouvel album devait sortir initialement en mai 2020. Mais à cause de "qui vous savez", il finit par voir le jour en mai 2021 grâce aux soutiens de quatre labels que sont Kerviniou Recordz, Araki Records, Medication Time Records et 98dB. Un moindre mal quand on sait que le trio (Notons que Raoul Vignal a remplacé Pierre Josserand à la guitare depuis l'été 2017) s'est retrouvé sans label, ni tourneur une fois le disque prêt à être dévoilé.



Difficile de parler de L'Effondras, disons que cela se vit plutôt. Et pour cause, cette formation composée de deux guitares (dont une baryton, histoire de bien équilibrer les spectres sonores) et d'une batterie, est la championne de la variation et de la progression à l'image d'une matière vivante, en constante évolution, parfois mutante et protéiforme. Tout en gardant un tronc commun, une marque de fabrique, un style post-rock - évoquant à la fois la neurasthénie, quelque chose de solaire par moments, aérien évidemment, et cette puissance vive et sensible à la fois, menée autant par des cavalcades que des lourdeurs - le trio arrive toutefois à se démarquer. Car il sait maîtriser l'espace, le piano, le forte, le silence, si bien que ce Anabasis est une véritable pièce orchestrale avec tout un tas de mouvements nous laissant penser qu'une œuvre cinématographique aurait eu sa place en parallèle de ce disque. Bon Dieu, ce qu'on aime quand un album a autant de reliefs et paraît tellement impalpable tout en étant ultra captivant et facile d'accès.

Ted