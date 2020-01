Après vérification, il n'y a aucun Edmond Jefferson dans Edmond Jefferson & Sons, mais il faut bien avouer que ce nom "sonne" et qu'il charrie avec lui une certaine atmosphère, celle des années 60/70, celle des sonorités chaleureuses, celle des racines du rock. Et ça claque davantage que "Josette et ses potes" quand on donne dans le classic rock, même si ce dernier a la particularité d'être parfois chanté en français (par Josette). Distorsions lumineuses, rythmes marqués, chant enlevé qui a le don de perturber l'auditeur (le français et le style donne un petit côté psychédélique), le groupe venu de Bienne a écrit 11 titres homogènes, certains plus bruts, d'autres plus profonds mais toujours en respectant leur ligne de conduite : honorer ceux qui les ont précédés. Et s'il le faut, ils n'hésitent pas à mixer leur sauce avec des touches blues/folk pour élargir le spectre des influences et ravir un peu plus nos oreilles. Au passage, notons la très belle production (on pourrait presque croire qu'on écoute l'album en version vinyle alors que ce n'est qu'un CD) signée Sirup Gagavil (guitariste de Puts Marie), ça peut être une autre excuse pour filer rejoindre la famille Jefferson...

Oli