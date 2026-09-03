Ça n'a pas l'air compliqué de faire du bon pop rock quand on écoute le dernier album d'Edgär. Structures simples mais efficaces (qui a dit qu'il fallait toujours faire tortueux et décalé pour plaire ?) ; refrains mélodiques et chantants qui vont évidemment rester dans ta tête ; voix pas mielleuse, mais énergique et habitée ; parties de guitares assez incisives qui nous éloignent d'une certaine pop molle ; une batterie rock appuyée et propre ; et un clavier qui sait être présent quand il faut. Bref, pour ce troisième album du duo d'Amiens (Antoine Brun au clavier et chant et Ronan Mézière à la guitare et au chant... et Jocelyn Soler à la batterie pour les concerts), Edgär nous fait du bien avec ses 10 titres plutôt nerveux (à l'exception de la ballade "Human jungle" et sa guitare et ses deux voix), où chacun passe crème, un peu sucré, un peu épicé, le bon mélange pour se repasser Behind the wall, qui sans étonner, fait plaisir. 2 EPs et 3 albums passés, 300 concerts plus tard, Edgär nous propose une demi-heure de bon son, dans la lignée des Strokes et autres Artic Monkeys.

Eric



Publié dans le Mag #71