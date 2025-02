Echoplain est un groupe de noise rock dont les membres ne sont pas nés de la dernière pluie puisqu'il compte dans ses rangs des anciens de La Diagonale du Fou et de Sons of Frida. Ça vous laisse déjà le pedigree du trio et imaginer en préambule ce qui peut vous être servi sur ce deuxième album, In bones, qui fait suite à un EP et un premier LP depuis leur début en 2018. Ça va relativement vite pour eux, et tout semble être fait avec une certaine décomplexion. En tout cas, c'est le sentiment qui nous envahit à écoute de cet excellent disque qui fait honneur à The Jesus Lizard et Unsane (et tant d'autres...) pour la partie consacrée aux riffs lourds, abrasifs et noisy, et à des groupes comme Unwound, It It Anita voire Prohibition pour les parties les plus aérées et mélodiques. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard de découvrir par surprise l'apparition d'une trompette (celle de Benoit Malevergne de Tabatha Crash, et ex...Sons Of Frida) sur l'un des 8 morceaux que propose cet In bones. Le son de ce disque claque comme un élastique de slip trop tendu, et il est d'une précision à couper le souffle, contrairement où dans ce genre musical, il est souvent désolant de constater que certains rendus sonores sont parfois trop cracra. En clair, nous avons affaire ici à un album qui ne présente aucune fausse note.

Ted

Publié dans le Mag #62