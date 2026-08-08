Une dizaine d'années d'existence, un premier album (Pause en 2021) passé sous nos radars, mais un deuxième intitulé Aithaleia qui vient de sortir et ressemble à l'un des meilleurs opus de post-rock qu'on écoutera cette année. Rien que ça.



J'ai beau cherché, je ne trouve aucun grief à leur faire, tout ce que les Parisiens proposent est particulièrement judicieux et pertinent ! Même l'artwork qui, au premier abord, peut laisser circonspect avec cet ajout de pixels rouge/orange très numériques, est une grande réussite quand on comprend le sens d'Aithaleia. Le nom de l'album fait référence à l'ancien nom de l'île d'Elbe, île volcanique très "pointue" d'où pourrait s'échapper ce nuage de cendres. Le travail graphique intervertit la logique visuelle, laisse penser à un sablier et à ces masses grises et minérales, il fallait apporter du chaud, de la lave, une fusion électronique, des éléments aussi flamboyants que la musique proposée. Cette pochette incarne donc à la fois une forme de dualité et joue sur la symétrie, c'est très réfléchi, parfaitement construit et, une fois décodée, elle colle à ce qu'on entend.



Dans le post-rock, tout, plus qu'ailleurs, est une question de dosage... Beaucoup d'organique et un peu de machine (moins que chez 65daysofstatic, même sur quelques passages nerveux, je retrouve l'énergie des débuts des Anglais), de belles plages de progression mais pas interminables, de la douceur mais aussi ce qu'il faut d'électrique, de la construction et un peu de destruction (combien de temps de sommeil pour un volcan dont l'éruption peut anéantir tant en quelques secondes ?), de la lenteur pour profiter du paysage, mais aussi de l'épique pour procurer des frissons... Pour toutes ces confrontations d'idées, Echo Says Echo trouve le juste équilibre, varie le tempo au bon moment, appuie sur les pédales avant que l'on imagine s'ennuyer, provoque un sentiment de bonheur à toujours jouer juste. Si on n'y prête pas forcément attention lors de la première écoute, car on se laisse aisément transporter (la qualité du son facilite le voyage !) lors des (nombreuses) suivantes, cela devient évidence, tout est parfait.



Aussi limpide que l'eau qui entoure Aithaleia, la musique d'Echo Says Echo tombe dans nos oreilles puis finit par couler dans nos veines comme si elle avait toujours fait partie de nous. C'est une véritable expérience sensorielle dont on n'est pas prêt de se lasser...

Oli

Publié dans le Mag #70