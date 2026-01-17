C'est une évidence, passé 35 degrés Celsius, le corps a tendance à se ramollir. Imaginez-vous que l'écoute de cet album s'est faite cet été par 41 degrés dans l'un des départements les plus chauds de France, sous un soleil de plomb. Le rythme, pas trop rapide des compositions, a donc collé un peu comme mon t-shirt à ma peau durant cet été.



L'intro de l'album à la basse m'a instantanément fait penser à celle de "Past, present & future" de Demon Fuzz sur l'album Afreaka. Vous me direz : "Quel est le rapport ?" Eh bien, lorsqu'elle commence, et si on écoute cela sans information, on ne sait pas à quel type d'album on va avoir affaire. Dans le cas de Demon Fuzz, je m'attendais à du heavy-metal et pour Earth Moon Transit, j'aurais pu m'attendre à du doom. Avec Faking it, not making it, on découvrira un album aux influences diverses. La première qui vous sautera aux oreilles est celle du groupe de Stephen Malkmus, Pavement. J'ai beau réfléchir, je ne connais pas de groupes actuels ou même passés qui se seraient dit : "Faisons un groupe à la Pavement". Des Nirvana, il y en a eu une flopée, mais des Pavement, pas ou peu. Et c'est avec le titre "Faking it, not making it" que la ressemblance est la plus frappante. Prenez le troisième titre "I Love IKEA dinner", où, pour caractériser l'esprit lo-fi, une flûte presque enchantée apparait pour enchaîner sur le solo d'introduction de "Slanting, slightly", pour le coup très Pavementesque. Dans ce même morceau, Earth Moon Transit, composé essentiellement de musiciens de jazz, ne manquera pas d'ajouter une bonne dose d'apesanteur à ce titre indie pop. "Drift", mélancolique balade de bord de plage abandonnée, prendra une lourdeur sonore sur la deuxième partie du morceau, marquant ainsi la sensibilité et la grande force du groupe comme assez souvent sur cet album. De la même manière, pas de recherche d'ultime et de grandeur dans cet album, la voix est presque toujours retenue, pourtant les crescendos sont bien là. L'album se clôture avec un gros morceau de onze minutes, "Waiting song", qui donnera probablement un aperçu très juste des performances live du groupe.



En définitive, Earth Moon Transit propose avec cet album quelques compositions qui, à mon avis, auraient parfaitement leur place dans la discographie de Pavement. Peut-on leur en vouloir d'une telle ressemblance ? Cela pourrait être le cas si ces musiciens s'en contentaient : allez jeter une oreille sur leurs autres groupes (I Like To Sleep, Hey Gloria, Private Property, Fuckleberry Hinn, Teip Trio) pour réaliser à quel point la musique est un jeu qu'ils adorent pratiquer.

DeuxFré

