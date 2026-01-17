"Allo la lune, ici Carousel Feeling pour Earth Moon Transit... (silence)"

Trondheim n'est pas à une année-lumière de nous, pourtant c'est un immense silence qui a suivi mes messages pour joindre ce groupe. Earth Moon Transit vient de sortir sur bande magnétique quarante-deux minutes d'indie rock influencé par Pavement avec dans son orbiteur quelques musiciens issus du jazz, comprenez qu'au fur à mesure des écoutes, mon envie de les interviewer devenait croissante. Désemparé, j'ai consulté Mathias (Onsloow) également de Trondheim pour obtenir le contact du chanteur et, toujours sans réponse et face à ce silence intersidéral, après des recherches, j'ai même projeté d'établir la liaison en téléphonant chez "All Good Clean Records", le disquaire ou Ole le chanteur guitariste est sensé officier... Enfin un jour, quelques grésillements dans le poste se font entendre : "Allo la Terre, ici Ole d'Earth Moon Transit, on adorerait répondre à votre interview ... "

Earth Moon Transit Comment est né ce projet musical et pouvez-vous nous présenter les membres de Earth Moon Transit ?

Earth Moon Transit a commencé seul dans ma chambre... Un an après le début du projet, j'ai été programmé pour ce festival appelé Trondheim Calling et j'ai rapidement dû monter un groupe. J'avais déjà jammé quelques fois avec Trym (batterie), alors on a discuté avec Nicolas (baryton, guitare) et le trio d'origine est né. Håvard Aufles nous a rejoint au synthétiseur, et ça a été le cœur du groupe pendant la première année. Comme nous étions tous très souvent occupés, nous avions souvent des membres différents pour nos concerts, et Arne (guitare) était ce membre remplaçant numéro un, ensuite Håvard a quitté le groupe puis Joakim Rainer Petersen nous a rejoint durant un temps, avant que nous ne devenions le quartette que nous sommes aujourd'hui.

Nous sommes un groupe assez diversifié en termes d'expériences et d'influences, Trym est principalement batteur de jazz, Nicolas a aussi un background jazz, en plus de jouer dans un tas de groupes plutôt rock. Arne joue de façon très libre de la musique improvisée, par exemple dans Teip Trio avec Nicolas, alors que je suis en premier lieu un candidat de l'indie rock des années 90.



D'où vient le nom de votre groupe et pourquoi l'avez-vous choisi ?

C'est le stéréotype même du "j'aime un groupe, je vais donner à mon projet le nom d'une de leurs chansons", et puis le groupe en question a explosé et est devenu énorme. Donc oui, si vous voulez savoir notre nom vient d'une chanson du groupe Duster.



Comment s'est déroulé l'enregistrement de votre dernier album ? Qui l'a enregistré ?

Pour imager tout cela, ça a été un sacré voyage. J'avais des attentes élevées envers moi-même, combinées à un niveau malsain d'instabilité mentale, ça a fait que le processus du début jusqu'à son mix final a pris près de cinq ans, alors qu'il aurait probablement pu être réalisé seulement en une année ou deux. Pour reprendre cette idée de voyage, c'est Kyrre Laastad qui a été l'homme derrière le volant durant la plupart du trajet, des enregistrements initiaux au mixage de tout ce bazar. Kyrre est notre personne préférée, et probablement le type le plus talentueux que nous connaissions, en plus d'être mon gourou en termes d'influences musicales. L'album a été enregistré en trois sessions différentes. "Sun song" a été enregistré avec Kyrre dans mon salon en 2019, puis nous avons enregistré quelques chansons au studio Øra lors de la session "Kraut In C#" en janvier 2020, juste avant les dernières sessions d'enregistrements en mars 2022 au studio Nyhavna avec Mathias Angelhus et Åsmund Rise comme ingénieurs. Les chansons "More travel music" et "Lies" (bonus track disponible si l'on possède leur code sur bandcamp) ainsi que tous les vocaux plus quelques ajouts d'overdubs ont été enregistrés chez moi par Øystein Megård et moi-même.



Qui est le photographe derrière la pochette de votre album ? Cherchiez-vous à exprimer quelque chose de spécifique avec elle ?

J'ai pris la photo de la pochette tard un soir et bien qu'elle n'ait peut-être pas été destinée à signifier quoi que ce soit, je trouve qu'elle correspond à l'ambiance et au titre de l'album.



Earth Moon Transit Votre album est sorti sur le label Øra Fonogram. Comment cette collaboration est-elle née ?

Faking it, not making it a été enregistré et mixé au Øra Studio, c'est comme ça que la connexion s'est initialement faite. C'est un label assez diversifié, principalement axé sur le jazz, mais au cours des deux dernières années, il s'est également étendu à d'autres genres, avec des albums de grands artistes comme Mona Hynne et Mathias Angelhus, et maintenant avec nous.



En 2023, deux titres de votre EP Boring songs for boring days ont été remixés par Oak Ay et Tegnander. Comment cela s'est-il passé ? Qui sont ces "deux" artistes, qui sont apparemment assez différents ?

Ces deux artistes sont des amis de longue date, et quand nous avons commencé à envisager l'idée de faire remixer certaines chansons, nous les avons contactés. Nous avons aimé le fait qu'ils soient des artistes assez et très différents, et le processus comme le résultat ont été vraiment amusants.



J'ai découvert votre single de 40 minutes intitulé "Kraut in C#". Cela fait-il partie de l'aspect polymorphe d'Earth Moon Transit ? Vous êtes passionnés par le kraut ?

Oui ! Nous avons toujours voulu que Earth Moon Transit soit cette entité difficile à cerner. Nous faisons souvent des sessions de krautrock improvisées lorsque nous jouons en live, alors nous voulions essayer de capturer cet aspect de nous en tant que groupe en studio. Au départ, l'idée était de réduire le morceau et d'en utiliser 10 à 15 minutes pour l'album, mais finalement nous en avons aimé l'entièreté et avons décidé de le sortir comme un titre à part entière. Le krautrock, en particulier le "motorik" et la répétitivité, m'ont toujours attiré. "Für immer" de Neu! a été une bouleversante découverte durant mon l'adolescence, et encore aujourd'hui, je trouve que cette époque musicale est très originale et pertinente.



Selon "Line of Best Fit", vos performances live sont plus énergiques, tandis que votre style en studio semble souvent plus contemplatif. Abordez-vous les enregistrements en studio différemment de vos performances live ? Quel genre de relation avez-vous avec votre public ?

Nous sommes un groupe live assez bruyant, et nous nous appuyons beaucoup sur les sections improvisées et les climax, en les contrastant également avec nos morceaux plus calmes. Nous ne sommes pas les plus bavards sur scène, mais nous essayons d'amener le public dans notre état de transe.



Earth Moon Transit À quoi ressemble la scène musicale actuelle à Trondheim ? Est-elle dynamique ? Y a-t-il des groupes que vous recommanderiez ?

La scène de Trondheim est actuellement en pleine effervescence, elle est très diversifiée malgré la petite taille de la ville. Les artistes qui valent le détour sont : Skræng, Maria Norseth Garli, Kortlivskrisen, The High Water Marks, Veslemøy Narvesen, Lâche, Agabas, Mona Hynne, Toy Savoy, Sara Fjeldvær, Johanna Reine Nilsen, The Impossible Green... J'ai probablement offensé quelqu'un en l'oubliant, il est difficile de se souvenir de tout le monde quand on est mis sur la sellette. Je devrais également mentionner les autres groupes de Nicolas : I Like To Sleep, Hey Gloria et Private Property. J'allais oublier, je joue aussi dans un groupe appelé Fuckleberry Hinn qui est plutôt cool si je peux me permettre de le dire moi-même.



Quelle est votre vision de la scène musicale norvégienne actuelle ?

La scène "Nordicana" est assez importante, on dirait que la musique influencée par le country et le folk a le vent en poupe actuellement. Il y a aussi une résurgence de la scène shoegaze. Nous sommes très au Nord, donc comme d'habitude, nous sommes un peu en retard à la fête. Attendez-vous à voir un tas de groupes post-punk dans la veine de Shame et Fontaines D.C. d'ici quelques années.



L'été est la saison des festivals. Quels sont vos festivals préférés en Norvège ?

Le meilleur festival actuel auquel j'ai assisté en Norvège est celui appelé Heim Festivalen, c'est un bon festival très cozy avec une petite programmation, mais assez variée. En terme strictement musical, le Lyse Netter de Moss fait partie du haut du panier. Egersund Visefestival et Trondheim Calling méritent également une mention spéciale.



Avez-vous des projets pour cette année ?

L'objectif numéro un est de jouer l'album en live, ce que nous n'avons encore jamais fait. Nous sommes également à mi-chemin des démos pour le nouvel album, donc il pourrait y avoir de l'action sur ce front bientôt (on espère).



Avez-vous un message pour nos lecteurs pour la rentrée de septembre ?

Faites semblant, car vous n'y arriverez jamais.

Merci à Ole et Earth Moon Transit pour cette interview.

Photos : Thor Egil Leirtr.