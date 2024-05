Originaires de Manchester, les anglais de Dust Junkys ont fait parler d'eux dans la deuxième moitié des années 1990 à travers une formule rap-rock-funk. Formé en 1995 par le rappeur Nicky Lockett aka MC Tunes, connu pour avoir collaboré avec 808 State, le groupe signe chez Polydor en 1997 pour la sortie l'année suivante d'un premier et unique album : Done and dusted. L'album a été bien accueilli par la critique et a contribué à définir leur son unique, caractérisé par des riffs de guitare puissants, des beats de batterie entraînants et des paroles socialement conscientes. Parmi les morceaux les plus connus de l'album, on retrouve "Living in the Pocket of a Drug Queen?", "Nothin' personal", "Non stop operation" et "Fever" (qui sera présent sur la bande originale du jeu Driver 2 sur PlayStation).



Le groupe se sépare en 2000 suite à des tensions internes et des divergences créatives. Depuis 2015, le groupe se réunit sporadiquement pour des concerts et des événements spéciaux. En 2018, le seul album du groupe est remis au goût du jour avec des pistes additionnelles, des reprises et des faces B, il sort sous le nom Reboot: Redone and dusted.