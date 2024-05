Durry est un duo d'indie-rock/pop punk américain originaire de Burnsville dans le Minnesota, formé en 2020 par un frère et une soeur : Austin (ex-Coyote Kid) et Taryn Durry. C'est pendant la pandémie de COVID 19 que les deux se rapprochent un peu de manière fortuite après qu'Austin ait été contraint de revenir vivre chez ses parents avec sa femme (Taryn est resté dans le foyer familial car plus jeune). Sollicitée par son grand frère concernant la direction de ses nouvelles compositions, Taryn commence à donner ses idées puis naît un premier morceau, "Who's Laughing Now", qu'ils postent sur la toile l'année suivante. À leur grande surprise, ce titre devient viral sur TikTok et le nom du duo commence à tourner sur la toile. Fred Durst de Limp Bizkit a même salué leur réussite.



Le 8 septembre 2023 sort Suburban legend, un premier album de 12 chansons produites par Austin et réalisé par Jack Vondrachek, collaborateur de longue date du chanteur, dont les influences vont de Weezer à The White Stripes en passant par Sum 41 et The Killers.