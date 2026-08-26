Mais quelle est donc cette idée saugrenue qu'ont les groupes ou labels de sortir en 2026 des albums en K7, voire pour certains dans ce format uniquement ? Je suis trop vieux pour ces conneries et je n'ai plus rien pour les écouter depuis 2007, moi ! Bon, après, quand je suis gentiment sollicité, et qu'on m'appâte avec le pedigree de The Drugsters, comprenant notamment Thomas Unlogistic (guitare/chant) et Seb ex-Seven Hate à la batterie, forcément il me faut l'objet. En ayant bien sûr pris soin au préalable d'écouter à quoi cela ressemblait. Auto-revendiqués «boomers with attitude», les Bayonnais donnent le ton. C'est brut, punk, sans concession, ni fioriture, sans pour autant masquer certaines fêlures. Pas de post-machin ou neo-truc ici, ça envoie du grand punk-rock/hardcore mélodique, qui fleure bon l'urgence et les 80's-90's. Neuf titres qui vont bien, et finalement assez variés dans le spirit : du ramonescore ("Not today"), du HxC 80's ("Chemical ride", "Not punk enough"), des choses plus mélodiques ("The moron", qui se rapproche le plus d'Unlopop pour les connaisseurs ou "I don't care"), et même une tentative ratée de rock de stade ("Stadium rock"), qui aura bien plus d'effet dans un bon vieux squat. Tout cela rappelle également les Burning Heads des tout débuts, avec quelques samples ciné disséminés çà et là ("John Connor"), qui parleront aux boomers with attitude que nous sommes. Enfin, mention spéciale au tubesque "No control". Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que j'apprends ? Ça sort aussi au format CD ? Bonne attitude !