Tu as déjà sûrement croisé celui qui se cache derrière Drama King, surtout si tu aimes le bon punk-rock ou le folk un peu dark. Peut-être quand il emmenait The Decline! sur les chemins rennais et les routes européennes, à envoyer du bon punk-rock un poil celtique ou folk, de sa voix rauque et cassée. Ou bien quand il a fait partie des Brigada Florès Magon quelques années plus tôt en qualité de bassiste. Et pourquoi pas quand il commença sur son projet parallèle Slim Wild Boar de folkeux blues plutôt sombre que lumineux ? Eh bien, derrière toutes ces personnes, il n'y a qu'un nom : Kevin Gourdin. Toujours peu désireux de se faire un nom, le voici donc dans un projet solo, caché derrière le patronyme Drama King, qui est plutôt dans la continuité de Slim Wild Boar, pour proposer des ballades rock sombres. 8 titres écrits, composés et presque tous enregistrés par Kevin, pour une demi-heure de rock folk poétique et mélancolique. Si tu connais les productions précédentes du Rennais, tu peux foncer tête baissée sur ce nouveau projet, mais si depuis 3 minutes, tu n'as jamais entendu parler de tous les groupes précités ou de Monsieur Gourdin, pour avoir un avis sur Drama King, va donc écouter "Brown and grey" sur une de tes plateformes préférées. Tu verras, c'est calme, c'est triste, c'est beau. Mais on en n'attendait pas moins de lui.

Eric

Publié dans le Mag #65