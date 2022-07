Depuis quelques années, Clermont-Ferrand s'affirme comme une place forte du rock indé en France, si les distorsions seventies ou des attaques punk granuleuses ont fait la renommée de quelques combos, les Dragon Rapide nous donnent une version plus pop des aspirations de la capitale auvergnate. Très indie, on est vite savonné au bain 90's avec un choix de sonorités assez douces, une voix accrocheuse et des mélodies acidulées qui fleurent bon l'été. Si le Dragon a un souffle chaud, il n'est clairement pas destructeur, et le "Rapide" vaut plus pour la durée des titres, rarement au-delà des 3 minutes, plus que pour l'intensité des rythmes (et quand il est plus nerveux, le morceau est d'autant plus court, "A-Ok"). Insouciant et avec un accent anglais prononcé, le dos cuivré par la pleine lune, Mumbo jumbo est ouvert à toutes les aventures (si quelqu'un comprend le titre et la pochette, je veux bien une explication) tout en gardant le cap car le trio enfile les pop songs comme on enquille les toasts lors du réveillon, à ceci près qu'ici, on ne risque pas l'indigestion.

Oli