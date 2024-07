Jeune groupe parisien, Down to the Wire n'est pas qu'une énième preuve du retour d'un rock grungy sur le devant des scènes, c'est aussi un combo qui a des idées aussi variées que ses influences, mais garde sa ligne directrice (guitares saturées, grosse énergie, ambiance crade et groove qui balance) pour nous en foutre plein les oreilles ... et la vue car leurs clips de "The butcher's fantasy" ou de "Healing" valent le détour.



C'est une guitare acérée qui nous accueille, une autre bien plus sourde déboule avec la rythmique pour assombrir le tout, même la voix joue avec nos nerfs, passant d'une clarté éclatante à quelques rugissements qui sortent des tripes. Sur ce premier titre ("Healing"), on trouve un long moment calme avec un peu de nonchalance qui n'est pas sans rappeler Chino Moreno, mais c'est bel et bien une atmosphère power post-grunge qui se dégage de l'ensemble. Down to the Wire pique quelques trucs au metal, quelques autres au stoner et fabrique sa tambouille. On accroche plus ou moins selon ses aspirations, perso, j'aime moins quand les mélodies se hachent et j'apprécie davantage quand ça trainaille ("As a brother", "Universal refill"), lancinant, le combo sort davantage des sentiers battus et s'expose, un risque payant quand on voit les qualités de "Burn". C'est aussi une guitare déchirante qui nous fait quitter Deep in denial, la boucle est bouclée.



Pour terminer sur une autre note (et faire plaisir au moins à Ted), un petit mot sur le très bel artwork... C'est une version détourée et à peine détournée de "La chute de Phaéton", une gravure du XVIème siècle qui illustre un mythe grec qui tient en peu de mots. Goltzius, le batave à l'origine de l'œuvre, a représenté "Quatre disgraciés" qui ont pour point commun d'avoir déconné en ne respectant pas leur promesse ou ne suivant pas les conseils donnés par leur père. Le plus connu, c'est Icare qui se brûle les ailes (et qui a parfois été confondu avec Phaéton), notre loustic ici présent est le fils du Soleil (Hélios) et de la fille de l'Océan (Clymène). Il emprunte le char de son père céleste, mais n'ayant pas toutes ses heures de conduite se crashe en cramant une bonne partie de la planète... Dans la version remixée par les Romains, Ovide raconte même que le Nil, terrorisé, cache alors sa source et que la peau des Africains noircit ! Pas trop content de la virée, il est foudroyé par Zeus et se noie dans un fleuve. Abattu et honteux, son père s'éclipse une journée, son demi-frère (Cygnus) se métamorphose en cygne et ses sœurs en arbres. Un sacré bordel pour nous rappeler d'obéir à ses parents...

Oli

Publié dans le Mag #60