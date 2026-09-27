Dix-sept ans après un concert mémorable à la Mécanique Ondulatoire à Paris en compagnie d'A Place To Bury Strangers, je retrouve les DOPPLeR sur scène à l'Alimentation Générale en ce mois de mai 2026. Je peine à croire à l'idée que cette affiche soit vraiment réelle, d'autant plus que le trio est accompagné ce soir des noiseux parisiens de Tabatha Crash qu'on connaît bien dans le terrier. Ce sera l'occasion de les découvrir en live, mais également de vérifier si DOPPLeR est toujours capable de laisser de profondes balafres sur scène, comme ce fut dans le temps. Quoi qu'il en soit, ce rendez-vous était immanquable, et franchement, quoi de mieux que de partager ça avec quelques copains du W-Fenec ?

Tabata Crash C'est donc accompagné de JC, venu immortaliser en images cet évènement important, et de Fred, l'instigateur de notre rubrique Carousel Feeling, que je débarque dans ce caf-conc' dans lequel je n'avais pas remis les pieds depuis une éternité. Ce n'est clairement pas le meilleur endroit pour voir des groupes installés, la scène étant minuscule et les angles de vues pas ouf' du tout... Résultat : on se retrouve compressés les uns sur les autres, avec l'espoir secret que les pogos restent relativement contenus. Mais qu'importe, l'endroit reste chaleureux, charmant et parfait pour découvrir des artistes, soit dit en passant. Avant la tempête, nous prenons le temps de descendre une bière avec les deux gaziers, et de serrer la paluche d'Anto de Brlunote Records qui organise la tournée de DOPPLeR et qui les manage. Les membres de Tabatha Crash arrivent tranquillement sur scène, peaufinent les derniers réglages de leur matos avant d'envoyer leur fusion post-punk/noise rock à travers une setlist largement consacrée à leur dernier album, We need to talk, sorti l'an passé, et que nous découvrons ici en conditions réelles. Le trio parisien, visiblement pressé par le temps, enchaîne, comme un ivrogne enfile des verres, sans reprendre son souffle, ses morceaux nerveux qui sentent la tôle rouille, bien guidés par le chant hargneux et monotone de Benoît. La communication du groupe avec le public est assez secondaire du coup, il préfère s'attarder à nous livrer de la pure énergie et de nous faire hocher la tête (sans trop cogner celle du voisin, bien sûr). Ça tombe bien, on est là pour ça. Comparé à DOPPLeR, Tabatha Crash envoie des morceaux plutôt directs et frontaux, ne cherche point à perdre l'audience, mais davantage de faire monter la température. Peut-être un peu trop d'ailleurs car le chanteur guitariste finit par se plaindre de crampes à la main vers la fin du set. Sans que je prenne la claque du siècle, cette première partie est hautement validée !



Doppler Le moment est enfin venu de goûter aux soubresauts et aux élégantes dissonances et sonorités de la musique de DOPPLeR. Je suis venu pour ça, et clairement, je ne vais pas le regretter. L'introduction de "The screening stops", morceau ouvrant le nouvel album Pourquoi ce disque ?, résonne dans les enceintes, tout s'installe lentement, la voix apaise momentanément la tension qui grimpe par paliers, avant que les chevaux ne soient définitivement lâchés et que l'hystérie du groupe ne nous explose littéralement au visage. Impossible d'imaginer meilleur titre pour ouvrir les hostilités. Plutôt que d'enchaîner avec la suite du disque, le trio replonge ensuite dans le passé avec trois morceaux emblématiques de Songs to defy ("My third life, minimum", "We are not sick", "6 centimetres"), nous rappelant au passage à quel point cet album demeure un petit chef-d'œuvre du genre. Yann, derrière les fûts, est une véritable bête de scène. Sa capacité à exécuter puis enchaîner des séquences ultra techniques avec une fluidité presque insolente relève de la démonstration permanente pour n'importe quel batteur encore en apprentissage. J'avoue être resté longtemps hypnotisé par ses acrobaties rythmiques, sans pour autant occulter le travail magistral des cordes de Yo et Xav. Je suis déjà en nage lorsque surgit "Incipit excipit", morceau à relief qui aurait parfaitement trouvé sa place sur Songs to defy. J'adore son côté épique et ses montées sous tension. DOPPLeR dévoilera ensuite son goût pour les ambiances plus mélodiques et dissonantes explorées sur le nouvel album. L'atmosphère évolue continuellement, les quelques respirations offertes par "No one available" ou "Piano cassé" faisant un bien fou sans jamais s'éterniser trop longtemps avant de replonger dans la démence pure (les deux bombes "New balls" et "Il manifesto", putain...). Je suis tellement absorbé, presque hypnotisé par le concert, que je réalise à peine à quel point le temps défile vite.



Le groupe termine son set avec "Snowflakes in avalanche", immense morceau-fleuve parfaitement taillé pour clôturer la soirée, alors que je m'attendais plutôt à "Where we started". Un titre qui semble ne jamais vouloir finir, comme si DOPPLeR refusait de quitter la scène. Le public est conquis (je suspecte qu'il l'était probablement avant même le début du concert) et totalement rincé. Le trio remercie chaleureusement les Parisiens d'être venus malgré une salle loin d'être complète ce soir-là (WTF ?!?). Puis, dans un dernier élan de générosité, le groupe nous offre un rappel bonus avec "Roquette", vieux missile issu de Si nihil aliud, histoire de nous pulvériser les tympans une ultime fois. Un cadeau inattendu, à l'image de ce concert mené de main de maître, qui restera sans doute parmi mes très grands souvenirs live de l'année. Les gars de DOPPLeR ont peut-être pris quelques rides, mais ils jouent toujours comme s'ils avaient vingt ans et absolument tout à prouver. Si tu cherchais encore la réponse à la question "Pourquoi ce disque ?", il suffisait simplement d'assister à la prestation du trio ce soir-là, ou probablement à n'importe quelle date de cette tournée. Comme disait une certaine Valérie : merci pour ce moment...

Merci à Anto de Brlunote Records.

Photos : JC Forestier