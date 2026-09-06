Je ne pensais pas écrire ces lignes il y a encore plusieurs mois, et pourtant il faut se rendre à l'évidence : DOPPLeR est de retour cette année avec Pourquoi ce disque ?, un nouvel album presque inattendu. Pour répondre à la question que pose le titre de ce disque tout frais, il faut remonter quelques années avant sa sortie. DOPPLeR se sépare en bons termes en 2010 après deux albums et quelques EP/splits remarquables et remarqués, réalisés en un peu plus de 10 années. Pendant une décennie, les membres du trio s'affairent à d'autres projets artistiques (ou autres, comme la paternité) chacun de leurs côtés et souhaitent, un peu de manière ironique, fêter les 10 ans de leur séparation en 2020 à Lyon, lors d'un concert unique. Sauf que, pas de bol, y'a le COVID. Leur retour sur scène s'effectuera finalement deux ans plus tard avec un certain succès, puisque cela amènera le groupe à rejouer une vingtaine de dates lors d'une tournée qui officialisera sa reformation, et qui offrira en parallèle aux fans une réédition de Si nihil aliud et du désormais culte Songs to defy. Pendant ce temps, le trio a l'occasion de se recroiser régulièrement (bien qu'éloigné géographiquement) et décide de recomposer dans l'idée de présenter un nouvel album.



Ce projet fou, notamment pour les fans de la première heure, devient réel puisque Pourquoi ce disque ? sort en avril 2026 chez Bigoût Records. Enregistré au Studio Black Box avec le grand Peter Deimel (qui a, entre plein d'autres, bossé avec Chokebore, dEUS, Metronomy et Shellac), là où 17 ans auparavant ils le firent avec Songs to defy, ce disque permet à DOPPLeR de retrouver avec grâce sa signature sonore, à savoir un rock noise inclassable à la fois brutal (primal même, par moments) et mélodique, dont le contenu particulièrement sophistiqué vacille souvent. C'est ce qui a toujours rendu cette formation unique. Et si le trio s'est enfermé dans le même studio que Songs to defy, ce n'est pas forcément pour en refaire une copie. Yo (guitare/chant), Xav (basse/chant) et Yann (batterie/samples) ont forcément pris de la bouteille, de l'expérience au passage, et leur façon de composer a évolué par touches. Je vous rassure, Pourquoi ce disque ? sonne pratiquement comme le DOPPLeR d'antan. Mais (oui, il y a un mais), quelque chose a changé : la présence plus importante d'une voix qui s'applique désormais (aussi) à chanter de façon claire et avec une justesse insoupçonnée, et qui ne se cantonne plus uniquement à vociférer avec rage ou bien d'être torturée.



Ainsi, tout en conservant les codes musicaux qui ont contribué à sa renommée, DOPPLeR se rapproche par moments (souvent ?) des travaux d'Étienne Gaillochet de We Insist! et Mule Jenny, des formations avec lesquelles les Lyonnais ont joué par le passé. Ce qui n'est pas étonnant du tout. Le disque nous emmène également vers des parties plus calmes (sans pour autant respirer la sérénité), comme l'excellent "Piano cassé" qui délivre une tonne d'émotions dans une sorte de langueur lourde proche du post-rock instrumental, ou encore sur une partie de "No one available" qui apporte un peu d'air à l'album. On retrouve d'ailleurs ces élans mélo sur d'autres plages, comme l'introductif "The screening stops" ou le progressif "Snowflakes in an avalanche" qui mérite d'être salué de par son côté "homérique". On n'en dira pas moins en ce qui concerne "Where we started", le morceau final, qui présente les mêmes caractéristiques que le titre qui le précède. Clairement, DOPPLeR a mis beaucoup de soin dans Pourquoi ce disque ?, probablement le disque le plus réfléchi du groupe (même l'ordre des chansons semble avoir été pensé pour le live, il pourrait facilement être joué d'une traite). Un peu moins frénétique et marquant que son prédécesseur, ce nouvel album révèle d'autres facettes du trio qui, de notre côté, ont été terriblement appréciées. Et tout ça a été confirmé lors de leur récente tournée. En live, comme sur disque, DOPPLer est immanquable.

Ted

Publié dans le Mag #71