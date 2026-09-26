Il y a encore quelques années, réaliser une interview de DOPPLeR était un désir inaccessible. Mais véritablement reformé (pour de bon ?) depuis 2022, le groupe originaire de Lyon a présenté ces derniers mois un nouvel album intitulé Pourquoi ce disque ?, à la hauteur de son talent. Une occasion en or d'en parler, alors tu penses bien que c'est la première question qu'on a posée à Yo (guitare/chant) qui, en un temps quasi record, a répondu à nos questions de fans curieux.

Doppler La première question est sûrement la première de toutes les interviews que vous avez dû faire jusqu'à présent : pourquoi ce retour en studio ? Et donc, pourquoi ce disque ?

Alors, tout a commencé quand on a voulu fêter les 10 ans de notre mort avec un concert à Lyon en 2020 (reporté en 2022 à cause du COVID). Suite à cette annonce, on a eu plein de propositions de dates et finalement ce concert originel s'est transformé en tournée de reformation. En parallèle, Xav et moi travaillions déjà sur un nouveau projet avec Nico, notre lighteux, à la batterie (Ni, L'effondras) et plus le projet avançait, plus on se disait que ça ressemblait à du DOPPLeR. On en a donc parlé avec Yann, et on a décidé de se lancer dans la grande aventure d'un nouvel album.



Vous avez fait quoi d'ailleurs lors de votre séparation ? J'avais croisé Yann une fois dans un concert à Paris qui m'avait dit qu'il avait monté le spectacle de batteurs Fills Monkey, mais vous ?

Effectivement, Yann a continué avec les Fills, (le projet existait déjà du temps de DOPPLeR première époque). Xav a fait beaucoup de garage en participant à pas mal de groupes (The Missing Soul, X-Ray Vision entre autres...). Quant à moi, suite à la difficulté à remonter un projet de groupe cohérent après DOPPLeR, j'ai fini par bosser des titres tout seul avec un looper sous le nom d'Orgueil, j'en ai fait un disque Les optimistes sont des gens mal informés avec l'aide de quelques copains. Il est toujours écoutable sur Bandcamp pour ceux que ça intéressent.



Vous n'aviez pas une certaine forme d'appréhension de vous retrouver les trois à travailler de nouveau morceaux ?

Absolument pas, c'était comme si on avait répété 15 jours avant. C'est comme le vélo...

Au contraire, c'était même plaisant car on a développé un langage commun tous les trois avec le temps, et c'était très stimulant de retrouver cette complicité artistique.



Est-ce que vous avez croisé des gens à l'époque de votre pause qui réclamaient votre retour ?

Alors oui, des gens nous ont dit que c'était dommage qu'on ait arrêté car ils adoraient le groupe. Et puis la musique a fait son chemin pendant cette pause, et certains nous ont découverts après notre arrêt, du coup, ceux-là étaient d'autant plus contents qu'on reprenne car ils ne nous avaient jamais vus à l'époque.



Est-ce que certains morceaux de ce nouvel album contiennent des idées de l'époque d'avant votre séparation en 2010, et que vous n'aviez pas pu développer ?

Tout à fait, il y a quelques idées qui datent de cette époque, mais qui avaient une forme totalement différente. Notamment dans "The last drop", "Piano cassé" et "Incipit excipit". Je suis content qu'on ait pu les terminer d'ailleurs, ç'aurait été dommage de perdre tout ça !



C'est quoi la différence entre enregistrer avec Peter Deimel en 2008 et le faire en 2025 ?

Bah, pas grand-chose... Peter ne change pas et est resté le même gars ultra-compétent, passionné et super sympa. Nous, par contre, étions mieux préparés car à l'époque de Songs to defy, on était encore novice en enregistrement. Avec le temps et l'expérience, on s'est un peu plus familiarisé avec l'activité de studio, qui reste très différente du live. Cette fois, on est arrivé avec nos arrangements de voix, nos "rere" déjà écrits.



Vous enregistrez tout en live ou séparément ?

À l'époque de Songs to defy, on avait tout enregistré live en jouant les morceaux d'une traite, du début à la fin... ce qui ne te laisse pas le droit à l'erreur ! Pour ce nouveau disque, on a enregistré tous les trois ensemble de nouveau, mais on n'a pas joué tous les morceaux d'une seule traite. Pour certains titres, on a séparé des parties (intro/fin, etc... ), histoire de pouvoir jouer les changements de tempo plus naturellement... En live, Yann nous fait des décomptes, mais on ne voulait pas forcément qu'on les entende sur le disque. Et puis ça fout moins la pression car si on se plante, on n'a qu'une partie à refaire et pas tout le titre en entier, ça détend, surtout quand tu as des morceaux de 6 ou 7 minutes ! (sourire)



Je trouve que le travail des voix ressort plus sur ce nouveau disque. C'est venu naturellement ou vous avez vraiment bossé cette partie-là par rapport à avant ?

Pour les voix, on s'est un peu plus penché dessus que par le passé, c'est vrai. À l'origine, on est plus musiciens que chanteurs, et les voix avaient simplement un rôle d'instrument supplémentaire, pour ajouter de l'humanité au vacarme qu'on faisait. Maintenant, on est plus à l'aise avec ça, on intègre les voix dans notre processus créatif dès le début, alors qu'à l'époque, c'était la dernière roue du carrosse. Avec le temps, c'est devenu plus naturel, je note des idées de textes comme j'enregistre des idées de riffs.



Quand j'écoute ce nouvel album, je pense par moments aux travaux d'Étienne Gaillochet avec We Insist! et plus récemment Mule Jenny. Ça vous parle ?

Bien sûr, on a joué avec Mule Jenny lors de notre tournée de reformation et on avait déjà partagé la scène avec les We Insist! à plusieurs reprises à l'époque. On les a d'ailleurs encore vus à notre concert parisien la semaine dernière ! On se connaît depuis longtemps, on partage le même intérêt pour les morceaux alambiqués, héhé.



Doppler C'est quoi ces percussions au début de l'album ? Des percus gnaouas ?

Tout à fait. Ce sont des crotales/karkabous (elles ont plein de noms différents) utilisées notamment par les gnaouas.



Votre artwork montre un homme qui semble chuter dans le vide entouré de sphères ? Comment doit-on traduire cette illustration ? Qu'elle est l'idée derrière ?

Alors, je pense que c'est mieux que chacun se fasse sa propre interprétation. Je n'aime pas expliquer les textes ou la musique des morceaux car je pense que ça prive les gens de leur interprétation personnelle. Et finalement, c'est pareil pour les artworks, je vais donc garder mon avis pour moi, mais tu peux toujours me donner ta version, ça m'intéresse !

À vrai dire, je ne sais pas comment interpréter cela... Peut-être le côté vertigineux de votre musique (la chute), mais sous contrôle avec les ronds rouges en guise de garde-fous...



Vous avez attaqué une tournée, vous privilégiez les nouveaux morceaux ? Ou ça va être équilibré entre nouveaux et anciens morceaux ?

On essaie de jouer un max de nouveaux morceaux, mais on joue aussi beaucoup d'anciens. C'est plutôt équilibré de manière générale. Après, ça dépend du temps qu'on a sur scène.



Est-ce qu'il y a des morceaux de ce nouvel album plus complexes à reproduire sur scène que d'autres ?

Pas spécialement non, ils ont tous leurs petites particularités. Et puis paradoxalement, on pense qu'un morceau où il y a plein de parties est dur à jouer, mais ça n'est pas forcément le cas. Parfois, des morceaux très simples et épurés, comme "Piano cassé" sur ce disque, sont plus difficiles à interpréter sur scène qu'un morceau rentre-dedans.



Vos concerts sont toujours aussi réglos et bestiaux. Faut-il un entraînement spécifique pour enchaîner plusieurs dates avec cette intensité ?

(Rires) Oui, c'est sûr que c'est fatiguant ! Après, ça va être dur pour moi de parler au nom de nous trois car nous sommes très différents à ce niveau-là. Moi, je fais du sport, je m'échauffe physiquement et vocalement avant les concerts. Mais chacun a ses habitudes et d'autres préfèrent faire la sieste ou boire l'apéro, chacun son entraînement spécifique ! (sourire)



Il y a un groupe dont vous aimeriez faire la première partie ?

Oui, plein, forcément. Mais entre ce qui serait possible concrètement et ceux avec qui on aurait aimé jouer mais qui n'existent plus ou peu, je ne saurais pas trop quoi te répondre...



Est-ce que tu penses que DOPPLeR a créé des rejetons ? Des groupes qui se sont inspirés de vous par exemple ?

Ça arrive que des gens viennent nous voir après les concerts pour nous dire qu'on est une influence pour eux, pour leur groupe. Ils nous donnent un CD de ce qu'ils font et c'est super touchant car on a fait la même chose quand on avait 20 ans. Et de voir qu'on puisse leur susciter la même inspiration que nos aînés l'ont fait pour nous me fait très plaisir. J'ai l'impression d'avoir bien fait le job du coup, d'avoir transmis le témoin aux prochains.



Doppler Maintenant que nous avons parlé du présent, je te propose de remonter dans le temps : vous vous souvenez ce qui berçait particulièrement votre jeunesse en termes de musique ? Et est-ce que ces artistes vont ont poussés à faire de la musique ?

Alors, ça va encore être compliqué pour moi de répondre pour nous tous. Mais je crois pouvoir dire que, dans notre enfance, on écoutait la musique qui passait à la radio. On vient tous plus ou moins d'une culture rock/hard-rock/metal. C'est plus tard en arrivant à Lyon, vers 16/18 ans qu'on a commencé à se créer une culture musicale ouverte et variée. En découvrant les groupes locaux et en passant trois soirées par semaine au Pez-ner, lieu de concert culte lyonnais. Je ne pense pas qu'un artiste en particulier nous ait donné envie de faire de la musique, c'est plutôt les émotions intenses qu'on ressentait en écoutant qui nous ont poussés vers cette pratique.



Avant que DOPPLeR ne voit le jour, aviez-vous déjà joué dans d'autres formations ?

Oui, bien sûr, on a tous fait des petits groupes de lycées, avec des reprises de Rage Against The Machine (sourire).



Comment vous êtes-vous rencontrés ? Quelles sont vos influences communes ?

Eh bien, on s'est rencontré par la musique, au lycée justement. Xav et moi, nous nous sommes rencontrés par annonce, et puis Yann a rapidement rejoint notre cercle d'amis musiciens. Nos influences communes sont très larges et vont même aussi au-delà de la musique. On peut régulièrement citer David Lynch dans nos conversations, par exemple. Mais s'il faut que je te cite quelques groupes communs, je dirais Ulan Bator, Bästard, Chokebore, The Jesus Lizard...



Au fait, pourquoi ce nom, DOPPLeR ? Cela a un lien avec l'examen médical ?

Oui, totalement. Quand on cherchait un nom à l'époque, Xav avait en sa possession un CD de sons de doppler pour la formation des médecins à cet examen. On a trouvé que l'idée de "sons bizarres qui venaient de l'intérieur du corps" nous correspondait bien.



Vous avez un souvenir du premier concert de DOPPLeR ?

Inoubliable ! On avait à peine un an d'existence et des copains ont organisé un concert avec des groupes très différents, pas du tout dans notre style musical. À l'époque, ce qu'on faisait ressemblait plus à du post-rock. On a joué en dernier, la salle était pleine, peut-être 900 personnes, et on a fini le concert à quatre... on a vidé la salle... Alors, certes, on n'était pas dans notre environnement musical habituel, mais ça nous a quand même bien servi de leçon... que les gens n'aiment pas notre musique, ça n'est pas un problème... mais il ne faut pas qu'ils soient indifférents, or c'est ça qu'on a ressenti, de l'indifférence... ça, c'est pas possible... on s'est dit que quelque chose ne fonctionnait pas dans notre façon de faire. Du coup, on a abandonné tous ces morceaux et on est retourné composer dans notre cave pendant 1 an ou 2, et ensuite est né le DOPPLeR que tu connais.



Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, voici la dernière : quel est votre futur à court/moyen/long terme ?

Pour l'instant, on est en tournée jusqu'à l'été 2027, c'est tout. On va essayer de jouer ces morceaux devant un maximum de gens d'ici-là. On profite du moment présent et on verra bien ce que l'avenir nous réserve !

Un grand merci à Anto de Brlunote Rec, Yo et DOPPLeR, à notre Rémiii de m'avoir permis de piocher dans ses questions qu'il avait prévu pour une interview du groupe qui n'a jamais eu lieu il y a plusieurs années.



Photos : JC Forestier