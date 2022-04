"A quiet end of the world", une fin du monde tranquille, voilà ce que propose Dona Confuse pour son retour parmi les vivants... Car on a bien cru le combo perdu corps et âmes il y a quelques années. Les Toulousains ont donc remis le couvert et avec ce nouvel EP et se sont, de nouveau, affranchis de leur passé. C'est un peu dans leur ADN de toujours évoluer, ici les progrès techniques et l'isolement ont favorisé l'émergence des parties électroniques. Elles étaient déjà dans le décor mais là, on a l'impression que ce sont les boucles et les beats qui forment la colonne vertébrale de morceaux qui relayent les harmonies et les influences pop/rock à l'arrière-plan, à l'écoute de "Wasteland" et ses lignes vocales très Radiohead on peut trouver dommage d'accorder autant d'importance aux machines et dans le même temps, sans les parties électro, est-ce que les parties instrumentales de "A quiet end of the world" fonctionneraient ? Et sans les samples, cet EP n'aurait pas la même couleur, "Blacked out" et "Mass exodus into space" ont des ambiances très travaillées qui nous plongent dans le futur en quelques secondes, et nous faire voyager est une des principales constantes de Dona Confuse à travers toutes ces années... Ces 4 nouveaux titres font donc le job et une fois apprivoisés, on se délecte d'y (re)trouver un tas de petits trucs (des sons, des lignes de basse, des effets...) qui font toute la substance de morceaux en apparence assez légers mais qui se révèlent bien plus profonds une fois assimilés.

Oli