L'exercice des albums de reprises est un exercice piégeux. Les deux artistes qui s'y collent ne sont pas des novices et précisent bien que ces covers sont "in inferno", la pochette ne laissant pas de doute sur ce point. Ce disque est le premier album commun entre les deux musiciens, même s'ils se connaissent depuis longtemps et ont même tourné ensemble en 2002. Aucun titre en français ici, que des reprises anglo-saxonnes. Le covid a encore une fois été le déclencheur de ce projet. Nicolas Aka Don Nino prenant des nouvelles de Francoiz et lui demandant de travailler des morceaux qui lui tenaient à cœur. La chanteuse est remontée dans des titres anciens, des classiques l'ayant accompagnée dans ses premiers accords de guitare. C'est donc Don Nino qui initie les choses, Françoiz qui choisit les titres, les chante et fait la pochette alors que Nicolas joue et produit.



Les titres choisis ne sont pas forcément ceux sur lesquels nous aurions parié pour un cover album de ces deux-là. A commencer par le premier titre de Black Sabbath, "Planet caravan". Il ne s'agit pas d'un "War pigs" ou d'un "Iron man". Les deux ont choisi ici un des titres les plus atmosphériques. La seconde reprise convoque les plus confidentiels Felt mais Don Nino et Françoiz Breut arrivent à s'approprier le titre parfaitement. "Oh my son" est lui une reprise de ... Don Nino ; qui est une ballade superbe avec une magnifique mise en abime la chanson se terminant par the songs that we love. Les chansons à la guitare rappellent le folk d'Alela Diane notamment la reprise de "Morning dew", chanson de 1961 de Bonnie Dobson, qui a déjà été reprises plusieurs fois et notamment par Grateful Dead ou Robert Plant. es autres titres s'égrènent en toute cohérence que les originales proviennent des Kinks, Jefferson Airplanes ou de ... Don Nino lui-même encore. C'est une des premières fois que je vois un artiste s'auto-reprendre. Une des rares entorses aux titres anciens est celui de Bonnie Pince Billy que le groupe reprend également avec beaucoup de respect.



Cet album de reprises, fait à quatre mains et avec le cœur est une très belle découverte car même si on ne les attendait pas sur ce type d'album, nous n'avions aucun doute sur la qualité de ce que pouvaient faire les deux artistes ensemble.