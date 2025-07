Open évidemment ! Comment même ce titre d'album ne s'est pas imposé avant à Don Aman ? C'est tellement plus logique que Tricératops ! Ouvert à toutes les influences, ouvert à toutes les bonnes idées, ouvert aux mélanges, ouvert aux sonorités, "ouvert" est vraiment l'adjectif qui colle le mieux à la musique du trio qui sautille allégrement du post-rock à la folk puis à la pop et à un blues noisy. Assumées, ces différences s'agglomèrent pour former un tout assez cohérent au final. Et si les Dijonnais sont assez solides sur leur base, ils peuvent montrer un peu de fragilité quand le chant léger entre en confrontation avec des instruments plus graves ("Stolen"). Sans texte, le groupe est lumineux ("Krampus"), avec distorsion il devient hargneux ("All"), en glissant sur les cordes et ajoutant quelques instruments, il gagne en délicatesse ("André"), avec plus d'assurance il s'aventure sur le rock ("Open") et me fait penser à Exsonvaldes (quand Simon chante en anglais), quelles que soient les directions prises, le caméléon Don Aman garde sa justesse et impressionne dans sa capacité à magnifier les mélodies. Ouvre donc tes oreilles et ton esprit.

Oli

Publié dans le Mag #64