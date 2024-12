5 ans passés comme un fantôme, c'était assez pour Domino qui a remis la gratte en bandoulière pour écrire son premier album (après moultes EP en une bonne dizaine d'années), avec de nouveaux amis (Arnaud à la batterie et Pierre au clavier), il est allé enregistré chez Étienne Sarthou (AqME, Karras...) qui s'est permis d'ajouter quelques lignes instrumentales pour donner davantage de corps à I know something you don't.



C'est une guitare aux cordes soyeuses qui nous accueille en douceur, on glisse jusque "Solution", première "chanson", et si le lancement s'était fait dans la délicatesse, la distorsion fait une apparition fracassante, le chant est enlevé, on est pris dans une dynamique folle, on a clairement affaire à un tube ! Excellent morceau, particulièrement rock et simple d'accès, il se distingue d'autres pièces bien plus complexes à appréhender. Comme ce "Nowhere" un peu plus chancelant par sa structure et sa rythmique qui nous fait perdre l'équilibre. Tout aussi exigeant, "Last day" joue dans un autre registre avec des chants qui se répondent au milieu de quelques notes tout à fait tranquilles. Domino And The Ghosts multiplie les approches comme s'il voulait se rendre invisible, on passe d'une ambiance à une autre, traversant des murs de sonorités aux couleurs variées. "Dance with me" est marqué par des influences anglo-saxonnes très post-punk et contient une énergie que le groupe cherche à canaliser alors que le titre suivant, "Go", traîne son spleen jusqu'à un "First day" saturé, plutôt déstructuré, cassant et loin des harmonies du sublime "Ritsuko's love song". Rock endiablé en japonais, le titre apporte de la joie et un exotisme qui lui donne un charme fou. Rien à voir avec "You're my silence" dont certaines parties lourdes et sombres viennent contraster avec un chant très pur et aérien.



C'est débranché que I know something you don't nous ramène à nos vies, les cordes sont de nouveau caressées sur "Somewhere", histoire de refermer l'album comme on l'a ouvert, histoire d'avoir un peu de logique et de continuité dans un opus au spectre très large et qui joue surtout dans les contre-pieds.

Oli

Publié dans le Mag #62