Après un Hellfest épuisant, je pensais prendre une pause avec les concerts. Et puis, j'ai saisi l'opportunité de participer à cette soirée jazzy organisée à La Cigale pour l'excellent duo Domi & JD Beck. Pour moi, c'était immanquable. Je vous raconte tout ça.

Domi & JD Beck - La Cigale 2023 Il y a environ un an, mon camarade Kev, fidèle ami et lecteur historique du W-Fenec me fait part d'un groupe à voir absolument en live, deux jeunes au talent incroyable connus sous le nom Domi & JD Beck. D'un côté, Domi (Domitille Degalle pour l'état civil), une claviériste française issue de Berklee, une école prestigieuse de musique située à Boston, d'où sont sortis Quincy Jones, Al Di Meola, Mulatu Astatke, Howard Shore, Mike Portnoy et John Petrucci (Dream Theater) ou encore Steve Vai. De l'autre, un batteur texan survitaminé et époustouflant nommé JD Beck. À peine mes recherches sur le net commencées que je me rends compte que le groupe cartonne sur le net. Je tombe sur une vidéo de session live organisée par une célèbre marque de claviers, et c'est la claque. De la drum & bass jazzy comme j'aime. Le titre s'appelle "Sniff". Ouais, j'ai un peu pleuré devant l'étendue de leurs capacités techniques et cette envie effrénée de remplir l'espace de notes et de rythmes parfois insoupçonnés.



Le temps passe, et je me dis que ce serait intéressant que je continue de creuser un peu cette découverte en explorant au moins leur premier et unique album, Not tight. Je n'ai pas été déçu. C'est captivant de bout en bout et les petits bougres se sont fait pas mal d'amis depuis leur formation en 2018. Ce disque, entre jazz, soul et rap, compte la participation de Thundercat, Mac DeMarco, Herbie Hancock, Anderson. Paak (qui les a signés sur son label Apeshit en collaboration avec Blue Note Records), Busta Rhymes, Snoop Dogg et Kurt Rosenwinkel. Rien que ça, et ce n'est pas fini, ils ont également été le backing bang de Bruno Mars sous le nom Silk Sonic, et se sont rencontré la première fois à l'anniversaire d'Erykah Badu. On peut dire qu'ils sont bien entourés... mais ils le méritent amplement. Ils n'ont rien volé, d'ailleurs, le show est complet ce soir à La Cigale.



Le duo franco-américain a décidé d'investir seul la scène de La Cigale, pas de première partie au programme. Ce n'est pas plus mal, on aura a priori un long show, mais pour autant le temps d'attente est relativement long. Une voix préenregistrée introduit de manière hilarante le groupe, nous souhaitant la bienvenue dans un spectacle où "la cohérence et le talent musical sont relégués au second plan", ou pour nous signaler, par exemple, que nous allons vivre «une expérimentation artistique qui a échoué". À l'image de Domi & JD Beck qui ne se prennent vraiment pas au sérieux, il n'y a qu'à naviguer sur le site web pour s'en convaincre. Dès le premier morceau, "Whatup", Domi, assise sur un siège en forme de chiotte, nous démontre ses talents de claviériste avec un solo de haute voltige. Le ton est donné. En complément de ses propres titres, le duo rend hommage avec classe à ses influences, soit par un medley soigneusement bien ficelé (pour Madvillainy), ou tout simplement par des morceaux d'artistes références dans leurs différents domaines de prédilection (Slum village, Wayne Shorter, Weather Report ou bien Aphex Twin). Un spectre relativement large qui peut aisément expliquer la complexité et la richesse de leur musique. Toujours humble ("On va chanter, ça va être une catastrophe" ; "On va reprendre une chanson du grand Jaco Pastorius, en espérant ne pas trop la massacrer") et drôle ("Le prochain morceau, est un morceau que je déteste", "On va vous jouer une chanson qu'on vient de commencer, on verra comment ça se termine"...), Domi & JD Beck se donnent à fond durant un peu plus d'une heure et demi durant laquelle des membres de leur staff participent au spectacle (lancement de balles à LED dans le public, un gars déguisé en Mario vient déboucher les "toilettes" de Domi). Mais que le temps passe vite, tant le public est absorbé par la magie de ces deux-là, malgré la chaleur des lumières qui dérange JD (sa bretelle de salopette qui tombe régulièrement aussi !!!).



Le duo termine son spectacle avec "Sniff", un signe, sans doute. C'est aussi le morceau avec lequel je les ai découverts. Comme si la boucle était bouclée. On sort de la salle, j'aide un type qui est en train d'essayer de dégonfler une immense bouée en forme de licorne qui servait d'objet de décoration de la scène. Oui, Domi & JD Beck ne sont pas sortis de l'adolescence, mais ils jouent comme des adultes aguerris. Leur histoire ne fait que commencer, et je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises.

Photos : © Rocco de Fixin